LVZ rockt Delitzscher Roßplatz

DelitzschEs. Es ist angerichtet: Die Leipziger Volkszeitung feiert mit den Delitzschern am Freitagabend ihr Roßplatz-Open-Air. Traditionell unterstützen die Stadtwerke (SWD) und die Wohnungsgesellschaft Delitzsch (WGD), das Spektakel und begrüßen um 18 Uhr gemeinsam die Gäste. LVZ, SWD und WGD präsentieren sich zudem mit eigenen Ständen und unter anderem auch Gewinnspielen beim Fest.

Akustisch klangvoll sorgt ab 18.10 Uhr Como Vento mit einer Trommelshow für den musikalischen Einstieg in den Abend sowie für die weitere Umrahmung des Programms.

Kassenpatienten und Sophie auf der Bühne

Auch schon traditionell gibt es dann ab zirka 18.30 Uhr die Modenschau der Händler und Gewerbetreibenden auf der Bühne. Sophie rockt ab 20 Uhr. Die Rackwitzerin hat dann natürlich wieder ihre Gitarre dabei. Denn die sechs klingenden Drähte haben es ihr angetan. Den Hauptakt hat die Band Die Kassenpatienten – die Ärzte Tribute-Band der Extraklasse – übernommen. Fossy, Dirk und Martin betreten um 21 Uhr die Bühne.

„Es kann losgehen, wir sind bereit und freuen uns auf einen fantastischen Abend, zahlreiche Besucher ein tolles Programm und beste Stimmung. Auch das ist traditionell bei unserem Roßplatz-Open-Air gesetzt. Auf gutes Wetter hoffen wir“, sagte LVZ-Regionalverlagsleiterin Kerstin Friedrich. Der Wetterbericht sagt warme 26 Grad und eine Regenwahrscheinlichkeit von nur zehn Prozent voraus. In bewährt charmanter Weise führte die LVZ-Frau am Freitag wieder durch das Programm.

Leckerbissen im Rahmenprogramm

Neben den Leckerbissen für Augen und Ohren ist natürlich auch an die kulinarischen gedacht. So dürfen sich die Besucher auf ein umfangreiches Ge-tränkeangebot freuen. Und auch Cocktail-Wagen und Sekt-Bar werden wieder aufgebaut. Ausschankschluss ist übrigens 0.30 Uhr. Die Delitzscher Fleischerei Thies bereitet Grillspezialitäten zu und in der „Feldbeckerey“ gibt es Fladenbrote belegt aus dem Backofen vor Ort. Herzlich Willkommen und viel Vergnügen!

Von pfü