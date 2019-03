Lissa

Die Einwohner von Lissa sehen sich mit einem lärmenden Problem konfrontiert. Denn der nahe Wertstoffhof auf der anderen Seite der Staatsstraße 2 will seine Betriebszeiten verlängern. Einen Antrag dazu hatten die betreibenden Kreiswerke Delitzsch noch im vergangenem Jahr an die Landesdirektion Sachsen gestellt. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in Wiedemar bekannt.

Genehmigt: Der Einsatz des Brechers

Mandy Peschang, stellvertretende Pressesprecherin der Landesdirektion, bestätigt: „Ja. Die Kreiswerke haben geänderte Betriebszeiten der Holzaufbereitungsanlage angezeigt.“ Die Holzaufbereitungsanlage ist Teil des Wertstoffhofes in Lissa. Die Landesdirektion hat längeren Arbeitszeiten bis 22 Uhr zugestimmt.

Wie die Landesdirektion weiter mitteilt, sind längere Tätigkeiten in der Holzaufbereitungsanlage – dazu zähle insbesondere auch die Nutzung des Brechers, beziehungsweise Holzschredders und Zerkleinerers, und eines Radladers beziehungsweise Baggers – zur Befüllung der Holzaufbereitungsanlage gestattet. Laut Peschang gelten die längeren Betriebszeiten inzwischen.

Geräusche sollen unter den Immissionsrichtwerten liegen

Die Lissaer befürchten nun, der von einem Brecher ausgehende Lärm oder das Piepsen eines rückwärtsfahrenden Radladers könnte die abendliche Ruhe stören. Beschwerden sind nicht ausgeschlossen. Peschang: Die betroffenen Bewohner können bei der Landesdirektion Sachsen Widerspruch gegen die Entscheidung einlegen.

Wie die Pressesprecherin nachschiebt, werden diese „Rechtsbehelfe gegen den Bescheid jedoch voraussichtlich keine Aussicht auf Erfolg haben, da die von der Anlage ausgehenden Geräusche – auch unter Berücksichtigung der verlängerten Betriebszeiten – unter den geltenden Immissionsrichtwerten liegen.“ Es seien damit weder schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche auf Dritte noch Rechtsverletzungen Dritter feststellbar, so die Landesdirektion.

