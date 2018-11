Hohenprießnitz

Was kann man nicht alles selber machen? Gerade die dunkle Jahreszeit, die jetzt auf dem Plan steht, lädt ein zum Stricken, Sticken, Nähen, Häkeln, Basteln, Malen, Klöppeln und zum kreativen Gestalten. Die Landfrauen Hohenprießnitz wissen um die Vielfalt der Handarbeit und luden am Wochenende zum wiederholten Mal zur beliebten Veranstaltung „Handgemachtes“ ein.

Der große Bürgerraum in der Grundschule war nicht nur mit vielen Akteuren und interessierten Gästen gefüllt, sondern bot auf den vollbepackten Tischen unzählige Anschauungsstücke zum Bestaunen. Da waren zum Beispiel die beiden Bad Dübener „Strickliesl“ Heidi Schulze und Monika Jakubczak, die selbstgestrickte Schals, Mützen, Pullover und Tücher präsentierten. Auffällig an ihren Stand waren verschiedene buntglitzernde Objekte aus Schwammwolle, die Dekoartikeln ähnelten. Doch, wie die beiden Damen erklärten, handelte es sich um Gebrauchsgegenstände zum Schrubben und Saubermachen in Dusche und Bad. Selbst zur Körperpflege könne man die gestrickten Glitzerschwämme benutzen.

Auch Leontine Menzel aus Hohenprießnitz ist eine begeisterte Strickerin, die bei „Handgemacht“ schon zu den Stammgästen zählt. „Mit meinen 82 Jahren stricke ich immer noch mit Lust und Freude“, erzählte die rüstige Seniorin und zeigte unter anderem Kinderwagendecken, Socken und Handschuhe. Alles, was man stricken kann, fand man auch am Tisch von Annett Eckert. Doch die leidenschaftliche Handarbeitsfreundin hatte außerdem wunderschöne gehäkelte Schneesterne und Klöppelarbeiten im Gepäck. „Es gibt so viele tolle Ideen“, schwärmte die Landfrau, und zeigte einige von ihr gemalte Bilder. Diese entstanden durch „Malen nach Zahlen“ und, wie sie weiter erläuterte, sei es Dank moderner Computertechnik auch möglich, eigene Fotografien zu Bildern nachzumalen.

Gemälde - jedoch frei Hand gemalt - zeigte Helmut Schwertner aus Bad Düben. Er brachte außerdem passend zur bevorstehenden Weihnachtszeit selbstgebaute Weihnachtskrippen mit. Angelika Krenke aus Hohenprießnitz widmete sich ebenfalls der Vorweihnachtszeit und zeigte gestrickte und anschließend dekorierte Adventskränze. Handgemacht waren natürlich auch die pikanten, herzhaften und süßen Leckereien, die die Landfrauen den Gästen servierten.

Von Heike Nyari