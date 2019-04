Eilenburg

Zum 21. Mal haben Landkreis Nordsachsen, Sparkasse Leipzig und Leipziger Volkszeitung den Mühlenpreis fürs Ehrenamt vergeben. 37 Kandidaten gab es diesmal für die Kategorien Soziales, KulturLandschaft, Sport und Frischer Wind. Die von der Awo-Werkstatt eigens für diesen Zweck hergestellte Keramikuhren nebst je 500 Euro ging diesmal an: Simone Klein aus Krostitz (Kategorie Sport), Günter Tempelhof aus Bad Düben (KulturLandschaft), Nadine Happich aus Schönwölkau (Frischer Wind) und Christel Krauthoff aus Eilenburg (Soziales). Insgesamt 37 Vorschläge lagen der Jury vor, die dann die Sieger nach einem festgelegten Punktesystem ermittelte.

Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) machte in seiner Festansprache deutlich, warum es diese Preisvergabe zum nun schon 21. Mal gibt. „Sie spenden vielen Menschen Zeit und Zuwendung, geben nicht nur der Jugend Orientierung, sondern pflegen auch vorhandenene Traditionen. Sie übernehmen Verantwortung, treiben gute Sachen voran, sind ideenreich und verantwortungsbewusst. Das sind Tugenden und Werte, die unsere ganze Anerkennung verdienen.“

Sparkassen-Vorstand Andreas Koch hatte zuvor den Abend eröffnet, an „dem es leider nur vier Ehrenamtler“ sind, die geehrt werden könnten. Für viele Menschen sei es selbstverständlich, dass sich Freiwillige ehrenamtlich für andere engagieren, so zahlreiche Angebote im gesellschaftlichen Leben ermöglichen. „Aber was wäre, wen all jene fehlen würden, die sich mit Zeit, Kraft und Ausdauer einbringen?.

Das Saxofon-Quartett des Polizeirochesters Sachsen untermalte schwungvoll und beschwingt das Festprogramm an diesem Abend, durch den Kerstin Friedrich, Verkaufsleiterin der LVZ Delitzsch-Eilenburg, führte.

Von Kathrin Kabelitz