Landratsamt erläutert Schutzgebiet

Delitzsch. Das Angebot des Landratsamtes Nordsachsen, in einer Veranstaltung das sogenannte Unterschutzstellungsverfahren des Werbeliner Sees ausführlich zu erläutern, richtete sich vor allem an die Abgeordneten der vier Kommunen Schkeuditz, Delitzsch, Rackwitz und Wiedemar. Allerdings wurde es am Montagabend nur mäßig angenommen. Delitzscher Stadträte waren kaum anwesend.

Einladung in den Delitzscher Stadtrat

Nordsachsens Umweltdezernent Ulrich Fiedler (SPD) hatte eine Anregung des Schkeuditzer Bürgermeisters Lothar Dornbusch aufgegriffen und zu dem Treffen eingeladen, um nicht in jeder einzelnen Ratssitzung auftreten zu müssen. Der Auftritt Fiedlers im Delitzscher Stadtrat an diesem Donnerstag scheitert, weil er zum selben Zeitpunkt zu einem Aufsichtsratstermin in Bad Düben weilt.

27 geschützte Vogelarten

In einem 45-Minuten-Vortrag erläuterte Fiedler die besondere Situation um den Werbeliner See und den Werdegang bis zur einstweiligen Unterschutzstellung des Gebietes bis hin zum Naturschutzgebiet sehr ausführlich. Es war aus seiner Sicht die einzige Konsequenz, den Naturschutzgebietsstatus zu verordnen, um der dortigen Situation endlich Herr zu werden, um die Störungen der dort geschützten 27 Vogelarten wieder deutlich zu reduzieren. Nach Einstellung der Kontrollen des Geländes durch den von der LMBV beauftragten Sicherheitsdienst hätten die Störungen enorm zugenommen. Schnelles Handeln sei erforderlich gewesen. Zu dem riet auch die Landesdirektion zu dem Schritt, wie Fiedler deutlich machte. Innerhalb von zwei Jahren muss das Verfahren zur Festsetzung als Naturschutzgebiet Werbeliner See abgeschlossen sein.

Absprachen nicht eingehalten

Delitzschs Bürgermeister Thorsten Schöne warf dem Landratsamt dennoch vor, sich nicht an gemeinsam getroffenen Absprachen gehalten zu haben. „Vereinbart war, bis März 2018 auf das Ergebnis eines Managementplanes aus Dresden zu warten“, so Schöne. Der Plan sollte aufzeigen, was am See möglich ist. Eine Ausschreibung zum Erstellen des Planes war jedoch gescheitert, eine Analyse liegt damit nicht vor.

Der Entwurf des Landratsamtes zur Festsetzung des Naturschutzgebietes Werbeliner See liegt noch bis zum 10. Oktober in Delitzsch (Bürgerbüro) sowie im Umweltamt Eilenburg öffentlich aus. Stellungnahmen sind möglich und ausdrücklich gewünscht. Ab dem 25. Oktober erfolge die Abwägung.

Von Ditmar Wohlgemuth