Rackwitz

Zu einem Laubenbrand in der Leipziger Straße in Rackwitz sind am Montag gegen 6 Uhr die Feuerwehren Rackwitz, Zschortau und Delitzsch ausgerückt. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Lauben konnte verhindert werden. Es entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache war zunächst nicht klar.

Von lvz