Delitzsch/Döbernitz

Irgendwann kommt für alle Eltern der Tag X und das eigene Kind zieht aus oder soll zumindest ausziehen, man kann sich ja nicht ewig kümmern und man wird ja genau wie das Kind älter. Das ist der Lauf der Dinge. Hat man aber ein Kind mit Behinderung, ist der Gedanke und der Lauf der Dinge gar kein so einfacher mehr. Die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung arbeitet an einer Lösung.

Projekt soll in Zschepen entstehen

Der Verein, der seinen Sitz im Bobby-Brederlow-Haus im Delitzscher Ortsteil Döbernitz hat, plant ein neues Wohnprojekt. Entstehen soll der Neubau auf dem Areal des einstigen Gasthofes in Zschepen. Das knapp 2000 Quadratmeter große Grundstück hat die Lebenshilfe bereits 2012 gekauft und die Ruine abreißen lassen. Nun ist Platz für eine neue Form des betreuten Wohnens, die Planungen laufen. „Wir wollen eine wohnortnahe Unterbringung möglich machen, in der die sozialen Kontakte der Bewohner erhalten bleiben können und das Wunsch- und Wahlrecht auch beim Wohnen greift“, sagt Lebenshilfe-Geschäftsführerin Frauke Seifert. Konkret geht es darum, kein Wohnheim im eigentlichen Sinne entstehen zu lassen, bei dem die Person einfach nur untergebracht ist und tagsüber in der Behindertenwerkstatt arbeitet. Entstehen soll ein Haus für betreutes Wohnen mit drei Wohngruppen mit gemischtem Klientel und einem Leben wie in einer großen bunten WG. So ist vorgesehen, dass sich die Bewohner je nach Grad der persönlichen Einschränkungen gegenseitig unterstützen und möglichst viel eigenständig – eben als Team – ihren Alltag ganz allein bewerkstelligen und bewältigen. „Die, die fitter sind helfen jeweils den anderen“, erläutert Frauke Seifert. Das heißt nicht, auf sich allein gestellt zu sein: Eine Kooperation mit einem Pflegedienst ist möglich und angedacht, zudem wird es natürlich vor Ort immer auch Betreuer geben – die Wohngruppen sollen aber ganz viel selbst schaffen.

Schon jetzt Warteliste

18 Plätze wird das neue Wohnheim bieten, drei davon sind für Menschen gedacht, die auf den Rollstuhl angewiesen sind. Ein Büro aus Radefeld hat dem Verein bereits detaillierte Pläne erstellt, dafür ist die Lebenshilfe in Vorleistung gegangen. Nun wird an der konkreten Umsetzung gearbeitet, Details, wie ein möglicher Baubeginn, sind noch zu klären. Was unstrittig scheint, ist die Auslastung dieses neuen Wohnheims. Obwohl es erst auf dem Papier existiert, gibt es bereits eine Warteliste für die 18 Plätze. „Das ist ein Beleg dafür, dass neue Wohnformen ihre Berechtigung haben“, sagt Frauke Seifert.

Von Christine Jacob