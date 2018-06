lehelitz

Klein aber fein feierte Lehelitz am Wochenende sein bewährtes Ablassfest. Diese Tradition geht auf eine alte Historie aus dem 15. Jahrhundert zurück. In jener Zeit war es üblich, dass Johann Tetzel – ein Dominicaner Mönch – durch den Ort zog und den Einwohnern die Möglichkeit gab, einen Ablassbrief zu erwerben. Damit konnten sich die Menschen von ihren Sünden freikaufen.

Ablassbrief unterstützt Verein

Wer am Wochenende beim Volksspektakel einen Ablassbrief bei Mönch Dietmar Lamm erwarb, unterstützte damit den Verein, um auch weiterhin das kleine Dorffest ausgestalten zu können. Eine Schaumparty am Freitagabend, Artistik, Comedy-Musik-Spektakel am Samstag zogen Jung und Alt auf den Festplatz.

Extra aus Nürnberg war Nina Vetter gekommen, um mit der Familie dem Fest einen Besuch abzustatten. „Hier wird viel auf die Beine gestellt, ein super Programm für die Kinder. Auch die Schaumparty gestern war eine tolle Idee“, erzählte die Mutter, während ihre zweijährige Tochter Thea die indischen Bodenpurzlertauben von Ralf Zschientzsch beobachtete, die im Rahmen der Rassegeflügelschau präsentiert wurden. Die kleinen Lehelitzern zog eine übergroße Hüpfburg mit Kletter- und Rutschmodulen magisch an. Ein tolle Darbietung zeigte auch die Rad-Artistik-Gruppe Cornellis auf dem Einrad. Die Sportler boten trotz kühler Temperaturen sehenswerte Kunststücke.

Remmi von Demmi sorgt für gute Laune

Am Abend sorgte Remmi von Demmi für die gute Laune auf der Bühne. Wer die Fußballweltmeisterschaft nicht aus dem Blick nicht verlieren wollte, der konnte im Vereinshaus das Spiel am Abend verfolgen. Der Sonntag klang am Vormittag mit Blasmusik und Frühschoppen aus.

Von anke herold