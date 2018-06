Lehelitz

Drei Tage lang will Lehelitz am Wochenende sein Ablassfest feiern. Der 140-Einwohner-Ort bei Krostitz hat dafür ein Programm mit Schaumparty, Artistik, Comedy-Musik-Spektakel und Frühschoppen auf die Beine gestellt. Natürlich darf der namensgebende Ablass-Mönch Tetzel nicht fehlen. „Den stellt Dietmar Lamm dar, bereits solange wir das organisieren“, erklärt Bäckermeister Rainer Willingshofer.

Lange Festtradition

Er ist einer der führenden Köpfe beim Bürgerverein, der sich vor mehr als 15 Jahren gründete. Die Traditionen des Ablassfestes wurzeln freilich tief in den Jahrhunderten: Regelmäßig soll Mönch Tetzel vorbeigekommen sein, um dem Volk die Ablassbriefe zu verkaufen, die nicht nur sie, sondern ihre verstorbenen Anverwandten von Sünden befreiten und somit vor künftigen Höllenqualen bewahrten: „Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt.“

Sponsoren helfen

Auch in den 50er-Jahren soll das Fest gefeiert worden sein. Dann gab es eine Pause. Aber noch in der DDR-Ära, in den Achtzigern, lebte es wieder auf. „Damals kamen dann viele von der Stadt aufs Land in der Hoffnung, ein paar regionale Produkte zu erstehen“, stellt Willingshofer fest. „Heute ist so natürlich keiner mehr zu locken.“ Sponsoren helfen, das Kulturprogramm auf die Beine zu stellen. Besonders freut sich Willingshofer auf den Sonntag, wenn viele ehemalige Lehelitzer bei Blasmusik zusammenkommen.

Programm min Kürze

Freitag: 19 Uhr Eröffnung, ab 20 Uhr Schaumparty und Disco mit DJ Tobias Rox; Sonnabend: ab 16 Uhr Ausstellung Rassegeflügel und -kaninchen, ab 17 Uhr: Krostitzer Tanzgruppen und Akrobaten, ab 20 Uhr: Rad-Artistik-Gruppe Cornellis und Comedy-Musik-Spektakel mit Remmi von Demmi, Sonntag: ab 11 Uhr Frühschoppen mit Blasmusik aus Schenkenberg.

Von Heike Liesaus