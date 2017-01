Leipzig. Die am Dienstag im Leipziger Stadtteil Mockau gefundene Fliegerbombe wird an diesem Mittwoch in Nordsachsen außer Gefecht gesetzt. Vermutlich eine kontrollierte Sprengung soll gegen Mittag am Werbeliner See erfolgen. An dieser Lösung wird seit den Nachtstunden gearbeitet.

Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Dienstagnachmittag bei Baggerarbeiten am Eisenbahngleis, 400 Meter nördlich eines Schrottplatzes an der Zschortauer Straße entdeckt worden. Die Polizei sperrte zunächst das unmittelbare Umfeld ab und forderte Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes an. Für Leipzig-Mockau konnten die Behörden inzwischen Entwarnung geben. Der Sprengkörper wurde, weil er vor Ort nicht zu entschärfen war, um 4 Uhr von Experten abtransportiert. Er liegt jetzt neben dem See-Parkplatz auf einem Feld.

Zum selben Zeitpunkt rief die Leitstelle beim diensthabenden Zugführer der Feuerwehr Delitzsch an – die Ansage: bereithalten und Leute auftreiben, die Zehntausende Liter Wasser für eine kontrollierte Sprengung vorzubereiten. Inzwischen erfolgte die Entscheidung: Da der Ablage-Ort Rackwitzer Gemarkung ist, soll die Feuerwehr Rackwitz federführend rund 40.000 Liter Wasser liefern, die bei einer kontrollierten Sprengung die Wucht der Explosion dämpfen.

„Wir koordinieren jetzt die Sprengung, beispielsweise, wo gesprengt wird, wer vor Ort zum Einsatz kommt. Es geht auch darum, Spaziergänger, Hundebesitzer und andere Pasanten aus der Gefahrenzone zu bringen“, sagte Angelika Stoye, Dezernentin im Landratsamt Nordsachsen. Die Sprengung selbst nimmt dann Joachim Kniesche vom Kampfmittelbeseitigungsdienst vor.

Der Werbeliner See liegt in einem Natur- und europäischem Vogelschutzgebiet.

