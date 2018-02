Leipziger Künstler Heinrich Mauersberger zu Gast in Hohenossig

Hohenossig. Künstlerisches Schaffen hat ziemlich oft so gar nichts mit Glamour und Schickimicki zu tun. Nein, es ist ganz handfest. Heinrich Mauersberger hat schmutzige Hände an diesem Vormittag im Künstlerhaus Hohenossig. Wie fast immer in den vergangenen drei Wochen, die er nun schon als „Artist in Residence“ hier verlebt. Ein paar Tage unter den Fittichen von Künstlerhauschef Reinhard Rössler hat er noch. Und die will er nutzen.

Künstler Heinrich Mauersberger begutachtet die Platte. Quelle: Wolfgang Sens

Stipendium hilft vielen

Immer wieder wischt der 30-Jährige mit Tüchern über die Platte mit dem VW-Bulli vor der Stadtkulisse, damit der Druck am Ende gut wird. „Die technischen Möglichkeiten sind hier besonders von Vorteil“, lobt der Leipziger das Künstlerhaus mitten im Dorf. Jederzeit kann er hier gemeinsam mit den Rösslers an unterschiedlichen Pressen arbeiten. Hohenossig kennt Heinrich Mauersberger bereits von 2014, als er Teilnehmer des Druckgrafik-Symposions war. Da wie auch beim „Artist in Residence“-Programm gilt, dass es ohne die Kulturraumförderung nicht geht, betont Reinhard Rössler. Heinrich Mauersberger ist bereits der 16. Künstler, der das Stipendium nutzen kann, im Spätherbst soll der nächste kommen. Und die Bewerbungsarbeiten für das nächste Symposion im Sommer liegen auch schon für das Jury-Urteil bereit.

Von Christine Jacob