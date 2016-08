Delitzsch. Trotz Straßenbaustelle nebenan feierte die Leipziger Volkszeitung mit den Delitzschern am Freitagabend ihr Roßplatz-Open-Air. Mit im Boot – bei der mittlerweile 14. Fete – saßen die Stadtwerke (SWD) und die Wohnungsgesellschaft Delitzsch (WGD), deren Geschäftsführer Roland Greb und André Planer gemeinsam mit LVZ-Regionalverlagsleiterin Kerstin Friedrich die Open-Air-Gäste begrüßten. In bewährt charmanter Weise führte die LVZ-Frau durchs Programm und konnte zur Einstimmung mit der Himmelfahrts-Band aus Döbeln Musiker begrüßen, die sich mit ihren Dixielandklängen gut gelaunt unters Partyvolk mischten.

Herbst- und Wintermode

Zum echten Hingucker und modischer Zutat gestaltete sich die Präsentation der aktuellen Herbst- und Winterkollektion der Werbegemeinschaft. Modelmäßige Unterstützung erhielten die Delitzscher Geschäfte diesmal von 24 Handballerinnen und Handballern des NHV Concordia. Die bewiesen einmal mehr, dass sie sowohl in Sportbekleidung als auch in trendigen Klamotten eine gute Figur machen.

Zum 14. Mal luden Leipziger Volkszeitung, Stadtwerke und Wohnungsgesellschaft Delitzsch auf de den Roßplatz zum großen Open-Air-Spektakel ein. Zur Bildergalerie

Apropos Trend. „Absolut in sind in diesem Herbst/Winter Petrol- und Grautöne, die kombiniert mit Neonfarben zu überzeugen wissen“, verriet Dirk Köpnick, Inhaber des Jeansladens Pick Up, der mit Kerstin Friedrich die Modenschau moderierte. Aufgrund der 30 Grad Celsius Außentemperatur durften die Models unter den herbstlichen Hüllen oft Sommerliches zeigen. Der jüngste Dressmann in der Roßplatz-Open-Air-Geschichte war Kevin mit viereinhalb Lenzen. Ausgestattet von Sport- und Freizeitshop fühlte er sich in seinem Outfit wohl.

Tanz und Gesang

Weil ein echter Cocktail richtig geschüttelt sein will, bedurfte es einer Prise Nordlicher-Vielfalt aus Tanz und Gesang. Die 26 Nordlichter zeigten einen Ausschnitt ihres aktuellen Programms, der von „Pack die Badehose ein“ bis zur „Zuckerpuppe“ voll in diesem Abend passte.

Garniert wurde das Ganze von der Band „Joe Eimer und die Skrupellosen“. Die fünf Sachsen-Anhalter zelebrierten Songs von damals und heute in nahezu originalgetreuer Wiedergabe. Herausstechend in ihrer Performance wie schon im Vorjahr Bassist „Eule“ mit roter Schlupfmütze und Schweißerhandschuhen.

Lukrative Gewinne

Von Beginn an dicht umlagert waren die Stände der LVZ, SWD und WGD. Diese mixten in den Cocktail eine besondere Zutaten, denn wer seinen Coupon dort abgab, konnte lukrative Preise wie Ballonfahrt, Rundflüge oder Zoobesuche gewinnen.

Von Thomas Steingen