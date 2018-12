Delitzsch

Schwere Gehirnblutungen, zwei Schlaganfälle, Koma mit gerade mal 39 Jahren. Und nun eine Reha, die mühsam ist und noch lange Zeit dauern wird. Mike Oehlert und seine Familie haben einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Er wird sicher nie mehr so wie früher auf Baustellen arbeiten können. Dass da in den vergangenen Monaten auch Zweifel kamen, ob sich der Traum vom selbst restaurierten Häuschen auf dem Land überhaupt noch realisieren lässt, steht außer Frage. Dass die Familie nun fester daran glaubt, den nun nötigen behindertengerechten Ausbau trotz allem schaffen zu können, dazu hat auch die Reaktion der LVZ-Leser auf die Aktion „Ein Licht in Advent“ beigetragen. 12 610,67 Euro sind bisher zusammengekommen. Ehefrau Nadine kann das alles kaum fassen: „Man kann das gar nicht glauben. Einfach Wahnsinn. Ich bin überwältigt. Auch dass uns so viele helfen, die uns gar nicht persönlich kennen.“

Zuerst die Außenhülle

Es muss Stück für Stück gehen mit dem Hausprojekt, aber einer der nächsten Schritte ist das Dach. Für das Material, für Holz und Steine werden die Spenden mit Hilfe der LVZ-Aktion „Licht im Advent“ gesammelt. Mike Oehlert wollte das alte Gebäude mit eigenen Händen wieder herrichten. Nun bekommt er Unterstützung von Freunden, besonders von Steven Woitke, einem ehemaligen Schulkameraden, der im Dachdeckerbereich tätig ist. „Wir müssen erst die Außenhülle schick bekommen und vor allem dicht“, erklärt er. Im Inneren herrscht derzeit Rohbauzustand. „Aber da kommen noch Freunde von Mike und von mir dazu, die helfen“, ist er optimistisch, dass es genügend Hände geben wird, die zupacken. Aber es wird einige Zeit brauchen. In den nächsten Tagen soll die Zwischendecke eingebaut werden. „Und wir sind schon dabei, dass wir für weiter benötigtes Material eine Finanzierung von der Bank bekommen“, erklärt Mutter Renate Oehlert.

Nadine Oehlert und Sohn Ben (11) holen Vater Mike Oehlert aus der Tagespflegeeinrichtung, die er derzeit besucht, ab. Quelle: Heike Liesaus

Baustellen-Besuch im Rollstuhl

Im Januar stand das Leben ihres Sohnes auf der Kippe, während der Zeit in der Reha-Klinik war lange nicht klar, ob er wieder selbstständig laufen können wird. Inzwischen sind wenigstens einige Schritte in der Wohnung am Gehstock möglich. Die Familie wohnt derzeit in Delitzsch. Die Baustelle im Wiedemarer Ortsteil, wo ihn seine Frau an jenem Januartag zusammengebrochen im Graben fand, an dem er gerade schachtete, hat er aber schon einige Male besucht. „Er war dabei, als wir die Garage aufgeräumt haben. Da musste er schon sagen, was bleiben soll und was weg kann“, erzählt Renate Oehlert.

Runder Geburtstag

Zum Schluss gibt es in der Runde eine kleine Diskussion: Inzwischen ist Mike Oehlert ebenso alt wie Steven Woitke, also 40, oder? Doch wenn Mike Oehlert auf viele Fragen mit „ja“ antwortet, an dieser Stelle schüttelt er ebenso konsequent wie lächelnd den Kopf. Auch wenn er daran erinnert wird, das alle doch zusammen essen waren. Vielleicht will er eine Runde aussetzen und den runden Geburtstag noch mal richtig feiern, vielleicht am oder im eigenen Haus.

So kommt Ihre Spende an: Sie füllen einen Überweisungsschein aus – Zahlungsempfänger: LVZ-Spendenaktion; Verwendungszweck/Spendenprojekt: „Dach für Fam. Oehlert“; Sie tragen bitte Ihren Betrag ein und überweisen dies an Sparkasse Leipzig IBAN: DE 6386 0555 922 2000 20379 BIC: WELADE8LXXX

