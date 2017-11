Lichterfest im Delitzscher Tiergarten zieht mehr Gäste als erwartet an

Delitzsch. 1900 Besucher strömten am Samstag zum Lichter- und Laternenfest in den Delitzscher Tiergarten. Ein Ansturm, mit dem keiner so wirklich gerechnet hatte. Bereits am Randstreifen der B 183 a standen viele Fahrzeuge und so wurde der Fest- kurzerhand zum Parkplatz umfunktioniert. Bei Knüppelkuchen am Lagerfeuer konnten sich die Besucher wärmen und am süßen Gebäck knabbern.

In der Zooschule gestalteten Kinder und Eltern gemeinsam kleine Laternen für den abendlichen Umzug. Angeführt von Tiergartenleiterin Julia Gottschlich und den beiden Musikern Stefan Landgraf und Keeanu Mittelstraß als Zwei-Mann-Band Spontan-Akustik aus Eilenburg schob sich die Menschenmasse mit den im Dunkeln funkelnden Laternen durch die Reihen der Gehege. „Dass es so viele Besucher werden, damit haben wir nicht gerechnet. Doch es freut uns sehr,“ resümierte Julia Gottschlich zufrieden.

Von Alexander Prautzsch