Der Discounter Lidl will in Delitzsch seinen Markt erweitern. Von jetzt rund 1000 Quadratmetern soll auf etwa 1400 Quadratmeter erweitert werden. Dazu muss der vorhandene Markt abgerissen und dann ein Neubau errichtet werden. Der Bebauungsplan, an dem seit Monaten gearbeitet wird, ist inzwischen gebilligt – ein Baubeginn aber dennoch nicht in Sicht.

Jedermann kann Hinweise geben

Es müssen erst noch die öffentliche Auslegung und die Beteiligung der Behörden erfolgen, bevor überhaupt ein Bagger rollen kann. Erstmal kann jedermann Hinweise, Anregungen und Bedenken zum Entwurf und zur Begründung des Bebauungsplanes schriftlich oder zur Niederschrift vorbringen. Die öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 50 „Nahversorgungszentrum Richard-Wagner-Straße“ erfolgt vom 22. Oktober bis einschließlich 26. November 2018 zu den üblichen Sprechzeiten der Stadtverwaltung im Technischen Rathaus im Sachgebiet Stadtplanung, Zimmer 3.14. Die kompletten Planungsunterlagen können während des Auslegungszeitraums auch auf der Internetseite der Stadt Delitzsch unter www.delitzsch.de unter „Bauleitplanung“ und auf www.bauleitplanung.sachsen.de eingesehen werden.

Um den Discounter wächst auch Delitzsch

Im Einzugsgebiet des Nahversorgers werden ab 2019 auch zwei große Siedlungen entstehen. An der Schkeuditzer Straße werden in der künftigen „Schulze-Delitzsch-Siedlung“ 35 Einfamilien- und Doppelhäuser sowie elf Reihenhäuser errichtet. An der Halleschen Straße werden mehr als 100 Grundstücke als „Ehrenberg-Siedlung“ entstehen.

