Lionsclub Delitzsch unterstützt mit Adventskalenderverkauf Jugendarbeit

Delitzsch. Auch in diesem Jahr verteilt der Lions-Club Delitzsch in der Vorweihnachtszeit wieder täglich Geschenkte, denn erneut startet er am 1. Dezember gemeinsam mit der Leipziger Volkszeitung seine Adventskalender-Benefiz-Aktion. Übrigens bereits zum neunten Mal. Wie in den Vorjahren werden an den 24 Adventstagen Präsente im Wert von mehr als 6000 Euro verlost.

Allerdings hat sich der Kalender äußerlich verändert. „Weil sich 2016 bei einigen Exemplaren die Türchen schwer öffnen ließen, haben wir uns diesmal für einen Abreißkalender mit 24 Blättern im Format A5 entschieden“, erklärt André Planer, der im Lionsclub für die Aktion den Hut auf hat. Die Blätter sind mit weihnachtlichen Motiven aus Delitzsch und den Ortsteilen gestaltet. Zudem sind auf jedem Blatt die Gewinne des jeweiligen Tages sowie die Firmen, die sie zur Verfügung stellen vermerkt. „Es ist ein Versuch, und wir hoffen, dass die neue Form Anklang findet.“

Fernsehgerät ist Hauptpreis

Als Hauptpreis winkt am Heiligabend diesmal ein Fernsehgerät im Wert von 800 Euro. „Rund 70 Sponsoren haben insgesamt 201 Preise gestiftet“, so Planer weiter. Wer einen der 1500 Kalender erwirbt, hat unter anderem auch die Chance, ein Wochenende mit einem VW oder Audi zu gewinnen. Ebenso befinden sich Restaurant- und Einkaufsgutscheine im Lostopf. Ab 1. Dezember werden die Gewinnnummern an jedem Werktag in der LVZ und im Internet veröffentlicht.

Die Kalender zum Stückpreis von fünf Euro sind ab sofort unter anderem in der Geschäftsstelle der LVZ, Breite Straße 18, in der Tourist-Information im Delitzscher Schloss, der Geschäftsstelle Wohnungsgesellschaft, in der Wappen-Apotheke, im Rewe-Markt und bei weiteren Delitzscher Innenstadthändlern erhältlich. Den Reinerlös der Kalenderaktion will der Lions-Club an hiesige Vereine spenden. Insbesondere soll mit dem Geld die Kinder- und Jugendarbeit gefördert werden.

Von Thomas Steingen