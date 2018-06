Lissa

Die Lissaer Premiere zum Tag der offenen Gartentür am Sonntag verheißt einen Eintritt in eine andere Zeit. Das vermittelt der Blick an der schmiedeeiserne Pforte: Rosenbüsche beugen sich über Kieswege. Hinter den Beeten mit geschwungenen Rändern schimmern altrosa die Wände des Pfarrhauses mit der im hellen Olivton gestrichenen Tür und den Fensterrahmen, die wiederum von Sandsteinlaibungen eingefasst sind. „Nur idyllisch war das Leben des Pfarrers damals nicht“, sagt Pfarrer Matthias Taatz mit einem kleine Lachen. Seine Vorgänger hätten es nicht einfach gehabt. Immer wieder gab es Streitigkeiten, aber keine feste Entlohnung. Taatz hat großen Anteil daran, dass dieses Gartenidyll überhaupt freigelegt wurde, dass das Haus heute ländliche Begegnungsstätte und Museum in einem ist. Während der Sanierungen des Gebäudes wurden die alten Strukturen beim Blick aus dem Fenster entdeckt. Auf dem Lande seien solche Beetanlagen nicht üblich gewesen. Taatz vermutet, dass die damaligen Pfarrersleute ihre Erfahrungen aus der Stadt mitbrachten.

Nachtigallen-Domizil

Hinter dem Haus ist der Nachtigallengarten zu entdecken. Dort wird die Natur etwas ihrem Lauf überlassen. „Das Wilde hat der alte Pfarrer Uhle-Wettler angelegt“, erzählt Taatz. Die Ornithologie sei nur eine der Passionen des Geistlichen gewesen, der bis in die 1960er-Jahre hier wirkte. Früher sollen drei bis vier Paare im Garten gebrütet haben, nach einer Pause seien nun zwei Paare wieder da.

Kräutergarten

Ganz anders der Bauerngarten ein paar Schritte weiter: Ein klassisches Rondell, das Buchsbaumhecken in Viertel teilen. Im Schutze der grünen Umfriedung gedeihen Kräuter wie Zitronenmelisse, Salbei, Sauerampfer, Königskerze, Ringelblume. Harald Scholz zupft gerade Unkraut und gießt. Der Lissaer gehört zu den Helfern, die sich um den Garten kümmern. Die Mitglieder des Generationenvereins „Alte Pfarre“ werden die Gäste des Tags der offenen Gartentür empfangen, die bei dieser Gelegenheit gleich noch die romanische Kirche mit dem Wehrturm nebenan bewundern können.

Tag der offenen Gartentür in Delitzsch und Umgebung am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Infos auf www.offene-gaerten-delitzsch.de. Die Broschüre ist im Delitzscher Rathaus und in der Touristinfo im Barockschloss erhältlich.

Von Heike Liesaus