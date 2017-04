Wiedemar. Ein Überholmanöver auf der Autobahn 9 bei Wiedemar endete am Mittwochmittag mit einem Unfall. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Lastwagenfahrer, der in Richtung München unterwegs war, gegen 12 Uhr einen anderen Lkw überholen. Nach dem Überholen scherte das Fahrzeug wieder nach rechts ein – allerdings offenbar so knapp, dass der Fahrer des überholten Mercedes-Lastwagens auf den Standstreifen ausweichen musste und dann nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Mercedes-Laster sei mit der rechten Leitplanke kollidiert, wobei er diese auf etwa 100 Meter beschädigte, so die Polizei weiter. Danach kippte der Lkw in den Straßengraben. Am Fahrzeug und an der Leitplanke entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro. Der überholende Lkw-Fahrer habe sich pflichtwidrig vom Unfallort entfernt.

Von kasto