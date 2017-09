Lob für Delitzscher Müllabfuhr

Delitzsch. Dort ein langes Gesicht. Hier Gemecker. Dass es auch anders geht, beweist unsere Leserin Jutta Deckert mit einem nicht alltäglichen Lob für die Müllabfuhr. Die Delitzscherin hatte es ziemlich eilig, als sie vor Kurzem in die Nordstraße einbog. „Geduld ist nicht immer die größte Stärke von Autofahrern“, gibt auch Jutta Deckert zu. Und sie habe sich auf eine echte Geduldsprobe gestellt gefühlt, weil ausgerechnet vor ihr die Müllabfuhr dabei war, die am Straßenrand der Einbahnstraße stehenden Mülltonnen zu entleeren. „Ich war jedoch erstaunt, in welchem Tempo die Männer arbeiteten“, berichtet die Delitzscherin. Dabei hätten die Männer noch freundlich zu verstehen gegeben, dass sie um Verständnis für die Verzögerung bitten müssen.

Schnelle Arbeit der Kreiswerke

„Die vielleicht 25 bis 30 Mülltonnen wurden in einer für mich rekordverdächtigen Zeit von den Männern im Laufschritt ans Auto gerollt, entleert und wieder an den Platz gestellt, sodass ich mich frage, ob diese Arbeiter dafür im Fitnessstudio trainieren oder ob sie nach einem Arbeitstag so k.o. sind, dass sie keinen Gedanken mehr an ein solches Training verschwenden können“, so Jutta Deckert. Daher wolle sie sich bei der Besatzung des Müllautos mit dem Kennzeichnen DZ-KW 54 bedanken – und das sicher auch im Namen der geduldig hinter ihr fahrenden Autobesitzer.

Von lvz