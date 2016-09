Löbnitz. Die westliche Umgehungsstraße von Löbnitz muss instand gesetzt werden. Konkret geht es um die 1,4 Kilometer lange Fahrbahn zwischen der Kreisstraße 7449 und der Staatsstraße 12. Spätestens Anfang nächster Woche soll es damit losgehen. Der Start hatte sich kurzzeitig verzögert, hing unmittelbar mit der Fertigstellung der Dübener Straße im Dorfinneren zusammen. Die ist jetzt komplett und durchgängig, sodass eine Umleitung ausgeschildert werden kann. „Die Bauanlaufberatungen sind erfolgt, zunächst soll ein Grünschnitt beiderseits der Fahrbahn realisiert werden“, teilte Axel Wohlschläger (CDU), der Löbnitzer Bürgermeister, auf Anfrage mit. Dabei geht es vor allem um das Lichtraumprofil der Straßenbäume.

Start mit dem Kreuzungsausbau

Danach geht es im Bereich der Einmündung auf die S12 in Richtung Pouch mit den Bauarbeiten und dem grundhaften Ausbau los. Um die Verkehrsbehinderungen gering zu halten, soll der Kreuzungsbereich zwar gesperrt, aber durch einen kurzen, neuanzulegenden Weg trotzdem passierbar sein. Auch sei eine abschnittsweise Erneuerung der Straße vorgesehen. Dafür stellt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) einen Betrag in Höhe von 1,1 Millionen Euro zur Verfügung. „Eigenmittel brauchen wir dafür diesmal nicht bereitstellen“, so Wohlschläger. Das entspricht einer 100-prozentigen Förderung.

Hochwasserschaden von 2013

Grund für die Erneuerung ist das Hochwasser 2013. Dieser Abschnitt der Straße stand mehrere Tage komplett unter Wasser. Der Seelhausener See war über die Ufer getreten und überschwemmte diesen Bereich. Auch ein eiligst aufgeschütteter Sandsackdamm konnte das damals nicht verhindern. Dass sie Schaden genommen hat, davon ging der Bürgermeister aus, dass er allerdings so groß sein würde, damit hatte keiner gerechnet. Bodengrunduntersuchungen hätten das erst zu Tage gebracht. Der Schichtenverbund der Fahrbahn habe sich aufgelöst, teilte das LASuV mit. Sowohl Tragschicht als auch der gesamte Unterbau seien beschädigt worden, weshalb sich ein kompletter grundhafter Ausbau erforderlich macht. Das heißt, die gesamte Fahrbahn als auch die Schicht darunter wird bis in eine Tiefe von 60 Zentimeter aufgenommen und erneuert. Hinzu kommt der Aufbau der Bankette rechts und links der Straße. Sie werden 1,50 Meter breit sein.

Bauende im November

„Wir gehen davon aus, dass die Baumaßnahme voraussichtlich Ende November abgeschlossen sein wird“, teilte Wohlschläger mit. Der Fördermittelantrag sieht eine Fertigstellung bis spätestens Mitte Dezember vor. Die Gemeinde Löbnitz erlitt beim Muldehochwasser im Juni 2013 einen Gesamtschaden in Höhe von rund 7,3 Millionen Euro. Noch sind nicht alle Schäden beseitigt, alle Ersatzmaßnahmen umgesetzt.

Von Ditmar Wohlgemuth