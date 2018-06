Löbnitz

Es wird getanzt und geschmaust, geknutscht und getrunken. Drei tolle Festtage liegen hinter den Löbnitzern. Auf der einen Seite das Reit- und Springturnier, auf der anderen das Parkfest – beide gehören zusammen wie eins. Dabei ist zum nun schon 41. Mal noch immer alles wie früher – und doch alles ein bisschen anders.

Früher Massenveranstaltung

Mitte der 1980er-Jahre kamen an einem Wochenende voller Attraktionen und großem Rummel bis zu 30 000 Gäste. Zahlen, von denen man heute weit, weit entfernt ist. „Das Fest war mal das Highlight der Region“, weiß Bürgermeister Axel Wohlschläger (CDU), „dazu muss man aber auch wissen: es gab damals nichts anderes.“ Heute seien die Leute bei einer Vielzahl von Veranstaltungen ja fast schon überfrachtet und noch dazu der Geldbeutel gerade im Juni voller Dorf- und Stadtfeste strapaziert. Auch sei es für eine Gemeinde eine große Frage, ein solches Fest zu finanzieren. Immer mal würden Diskussionen um Eintritt aufkommen, „wir haben uns bewusst dagegen entschieden.“ Lieber sollen die Leute ihr Geld bei den Händlern und Vereinen lassen.

Manfred Springer aus Delitzsch ist mit 80 Jahren genauso alt wie sein Mercedes Quelle: Christine Jacob

So wie bei den Landfrauen. Die stecken Gewinne aus Kaffee- und Kuchenverkauf in all ihre Projekte und wiederum neue Backorgien. „Wir haben kein Problem mit dem Klischee, Landfrauen stünden nur für Kaffee und Kuchen“, berichtet Vorsitzende Andrea Rudolph. Die 25 Frauen, von denen sie mit 47 Jahren die jüngste Mitstreiterin ist, wissen, dass ihre Köstlichkeiten für viele fester Bestandteil und Wohltat sind. „Für uns ist unser größter Lohn, dass unser Kuchen Zuspruch findet“, sagt Andrea Rudolph. Selbst wenn jede zwei Bleche bäckt, ist die Auslage schon gegen vier am Festsamstag wieder „ratzeputze“ leer. Auch die Feuerwehr rückt mit ihrer Gulaschkanone für den guten Zweck an. Was noch als Gewinn bleibt, kommt dem Förderverein zugute, der sich zum Beispiel um alte Vehikel sorgt und so Historie erhält.

Historie im Blick

Ein Stück Historie ist auch der Mercedes des Delitzschers Manfred Springer – beide sind 80 Jahre alt. Wie jedes Jahr ist er mit dem Oldtimerclub angereist, um die Fahrzeugschau der „Oldiefans Löbnitz“ zu unterstützen. „Man will gerne zeigen, was man hat und das Fest ist gut dafür“, sagt Stellvertreter Dirk Rudolph. Den nächsten Termin haben die Oldiefreunde schon im Blick: Am 19. August gibt es ein großes Awo-Treffen mit etlichen Ost-Motorrädern wie in der guten alten Zeit.

Von Christine Jacob