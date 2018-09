Löbnitz

Den Posten Heimatpflege lässt sich die Gemeinde Löbnitz in diesem Jahr wieder einiges kosten. Rund 39.000 Euro werden am Ende in die Unterstützung von Festen wie dem Parkfest oder das Sausedlitzer Dorffest, Sportvereine und Kirchenprojekte gesteckt.

Gema-Gebühren schlagen zu Buche

Von den bisher veranschlagten 500 Euro aus dem Heimatpflege-Budget bleibe nach Gema-Gebühren in Höhe von 200 Euro und dem Einkauf von vernünftiger Musikdienstleistung für etwa 250 Euro kaum mehr etwas übrig, um ein ordentliches Fest zu organisieren, rechnete Gemeinderat und Mitorganisator Steffen Ihme (CDU) für die Sausedlitzer Sause vor. Jeder Kindergeburtstag koste inzwischen mehr. Das Fest in Sausedlitz wird sogar bereits mittels privater Spenden aufgewertet, deren Annahme hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Dennoch reichen die Finanzen kaum aus. Einen Nachtrag auf dann insgesamt 1000 Euro Unterstützung hat der Gemeinderat nun kurzerhand ermöglicht. Ein solcher Nachtrag kommt auch für das ebenfalls mit bislang 500 Euro bezuschusste Straßenfest in Reibitz in Frage, allerdings gibt es dort noch keinen Termin.

Parkfest kostet am meisten

Auch Sportvereine bekommen einiges an Unterstützung aus der Kasse der Kommune, insgesamt rund 10.000 Euro. In die Instandsetzung der Orgel in der katholischen Kirche will Löbnitz auch 2000 Euro an Unterstützung stecken. Teuerster Posten der Heimatpflege bleibt mit knapp 16.000 Euro das Parkfest, das alljährlich im Juni stattfindet – dabei verzichtet man bewusst auf Eintritt.

Von Christine Jacob