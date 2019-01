Löbnitz

Nun ist das Löbnitzer Parkfest 2019 auch seitens des Gemeinderates beschlossene Sache. „Mit den Veranstaltern des Reit- und Springturniers ist das Wochenende vom 21. bis 23. Juni vereinbart worden“, erläuterte Bürgermeister Axel Wohlschläger ( CDU). Der Entscheid der Räte ist wichtig, denn damit wird die nötige Finanzierung seitens der Gemeinde zugesagt, auch wenn der Haushaltsplan 2019 noch nicht beschlossen ist. „Uns rennt sonst die Zeit davon“, so Wohlschläger. „Die Verträge mit Künstlern, Bands und Musikgruppen müssen geschlossen werden.“ Denn diese binden sich schon längst für die Sommersaison. Die Löbnitzer hätten sonst möglicherweise das Nachsehen.

Höhepunkt im Kulturkalender

Circa 20 000 Euro Budget werden wie bereits in den vergangenen Jahren fürs Fest vorgehalten. Davon soll aber ein Teil durch Einnahmen wie Standmieten der Händler wieder reinkommen.

Das Fest findet in der Nachbarschaft des Reitstadions statt, wo jeweils zur selben Zeit das Reit- und Springturnier läuft. Das Parkfest, das nun schon zum 42. Mal gefeiert wird, ist erneut der Höhepunkt im Löbnitzer Kulturkalender. Der weist in diesem Jahr unter anderem ebenfalls die Frauentagsfeier am 9. März im Goldenen Stern, den Löbnitzer Handball-Oldie-Cup am 16. März in der Turnhalle und ebenso das Dorffest Sausedlitz auf dem Sportplatz am 6. Juli aus. Am 21. September ist das Drachenfest auf dem Parkplatz am Seelhausener See ebenfalls Sausedlitz geplant.

Von Heike Liesaus