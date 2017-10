Löbnitz will ab 2018 auf Straßensammlung verzichten

Löbnitz will mehr Ordnung in die Sperrmüllsammlung in der Gemeinde bringen. Deshalb soll ab kommenden Jahr zunächst getestet werden, ob im Ort Löbnitz auf Straßensammlungen verzichtet werden kann und stattdessen die Annahme nur noch an zentralen Plätzen erfolgt. In Delitzsch und manchen Ortsteilen funktioniert die Variante schon.