Löbnitz

Mike Hetzger ist nicht allein Feuerwehrmann, sondern auch handwerklich begabt und ein kreativer Kopf. Den setzt er für das Jubiläum 130 Jahre Freiwillige Feuerwehr Löbnitz ein, das am 1. September gefeiert wird. Einen Festumzug hatten die Löbnitzer schon. Diesmal sollte es etwas anderes sein. Deshalb gibt es einen Feuerwehrwettkampf der besonderen Art. Der Brand durch Blitzschlag anno 1896 bei schwerem Unwetter in Löbnitz wird nachgestellt. Und Mike Hetzger schreinert mit Unterstützung von Freunden und Firmen seit Monaten an dem Parcours dafür, den er selbst entwickelt hat.

Vom Nachthemd in die Uniform

Die Freiwilligen Feuerwehren Delitzsch, Bad Düben, Pouch, Billerbeck, Sausedlitz, Meerane, Schönwölkau und Löbnitz werden zum historischen Wettstreit erwartet. Die Teams sollten aus 20 Personen, darunter möglichst vier Frauen, bestehen. Die Trainingsanregungen, die Hetzger an die Kameraden herausgegeben hat, lesen sich anspruchsvoll: Da bleibt es nicht beim schnellen Umziehen von Nachthemd und Feuerwehruniform. Baumstamm sägen, Eimerketten bilden, Fangleine werfen und vor allem das Überwinden der Eskaladierwand, über zehn Zentimeter breite Balken laufen und an einer Leiter hangeln sind ebenfalls dabei. Der Wettkamp soll auf Naturrasen, auf dem Wasser, auf Flößen, Booten und in Tunneln ausgetragen werden.

Brand in Entenhausen

Schon vormittags beim Vorentscheid zur Ermittlung der Starterfolge ist ein „brennendes“ Entenhaus zu löschen. „Wechselsachen könnten von Vorteil sein“, schreibt Hetzger in den Wettkampfunterlagen. Auf dem Reitplatz werden eine Scheune, vier Häuser, Wirtshaus, Feuerwehrgerätehaus und selbst die Fähre Rösa-Löbnitz aufgebaut. Die Feuerwehr-Teams werden dann nachmittags ihre Rolle als zuerst schlafende oder Bier trinkende und dann beim Löschen aktive Einwohner einnehmen und den Parcours mit den verschiedenen Aufgaben in möglichst kurzer Zeit absolvieren.

Am 1. September um 9 Uhr soll die Veranstaltung eröffnet werden, 10 Uhr Vorwettkampf zur Ermittlung der Startreihenfolge auf dem „Gelben Wasser“, 11.30 Uhr Demonstrationslauf mit Erläuterung auf dem Reitplatz. 13 Uhr Wettkampfbeginn, 17 Uhr Siegerehrung. Außerdem unter anderem: Kinderbelustigung, Livemusik mit RMC, Tanzgruppe, Rätsel (Hauptpreis ein Rundflug), mobiles Feuerwehrmuseum, Schau alter und neuer Technik

Von Heike Liesaus