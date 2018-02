Löbnitzer Feuerwehr feiert Jubiläum und zieht Bilanz

Löbnitz. Die Löbnitzer Feuerwehr begeht in diesem Jahr ihr 130-jähriges Bestehen. Die Vorbereitungen auf den großen Tag laufen bereits auf Hochtouren. Höhepunkt der Feierlichkeiten wird unter anderem am 1. September ein Wettkampf im Parkgelände des Dorfes sein. „Wir wollen zudem ein historisches Ereignis nachstellen“, berichtete dieser Tage Mike Hetzger. Bei ihm laufen die Fäden für die Organisation des Jubiläums zusammen. Wie es hieß, habe er jede Menge Ideen, wie dieses Jubiläum nachhaltig gefeiert werden kann. Besucher würden „Unglaubliches“ erleben. Bei dem historischen Ereignis handelt es sich konkret um das schwere Unwetter, das Löbnitz im Jahr 1896 heimsuchte. Dabei sei es zu Blitzeinschlägen und anschließenden Bränden gekommen. Wie die Kameraden damals Leib und Leben retteten, werde für viele Teilnehmer als auch Gäste etwas komplett Neues sein.

Nachwuchs langfristig sichern

In der Löbnitzer Feuerwehr leisten derzeit 13 Frauen und 32 Männer ihren ehrenamtlichen Dienst. Wie Wehrleiter Enrico Häublein jetzt berichtete, wurde die Wehr im vergangenen Jahr 31-mal alarmiert und musste dabei unterschiedliche Herausforderungen meistern. Darunter waren Hilfeleistungen genauso vertreten wie Schadensbeseitigungen. Allerdings haben auch die Löbnitzer so wie andere Wehren mit der Tageseinsatzbereitschaft zu kämpfen. „Noch können wir sie aber vollständig gewährleisten“, betonte Wehrleiter Häublein. Unabhängig davon sieht er den Bedarf, den Nachwuchs langfristig zu sichern und an die Aufgaben im Löschzug heranzuführen. Momentan sind in der Jugendwehr sechs Jungen und zehn Mädchen aktiv. Auch im vergangenen Jahr konnten zwei Kameraden von der Jugendwehr in die aktive Wehr wechseln. „Bei zwei Kameraden handelt es sich um junge Männer, die den Weg zu uns in den Feuerwehr über den Hochwassereinsatz 2013 fanden“, erinnerte sich Häublein.

Auszeichnungen und Beförderungen

Für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr erhielt Hans Bärhold das Ehrenkreuz des Landesfeuerwehrverbandes. Mit dem bronzenen Ehrenabzeichen des sächsischen Staatsministeriums wurde Philipp Biedermann ausgezeichnet. Zudem konnten in der Jahreshauptversammlung zahlreiche Männer und Frauen befördert werden.

Von Ditmar Wohlgemuth