Löbnitz

Das Bild rund um die Löbnitzer Kirche hat sich in den vergangenen Wochen verändert: Jede Menge Erde wurde bewegt. Inzwischen sind die Wegestrukturen des Kirchgartens „Ave von Schönfeldt“, der anstelle des schmucklosen Rasens entsteht, zu erkennen. „Ein Großteil der Erdarbeiten ist geschafft“, erklärt Architekt Florian Ehrler nach der Bauberatung am Mittwochvormittag. „Inzwischen werden die Wegeeinfassungen vorbereitet.“ Das Klinker-Pflaster für die Wege wurde farblich zu den Steinen in und an der Kirche extra gefertigt. Die Pflanzen sind bestellt, sie kommen im April in die Erde. Dann soll schon mehr „Garten“ zu sehen sein. Der Spielgerätehersteller ist in der Vorfertigung der Geräte, die auf dem integrierten Spielplatz dann bereits im Mai aufgestellt werden können. Läuft alles weiter wie bisher, ist der geplante Fertigstellungstermin des „Lehr- und Lustgartens“ Mitte Juli nach all den Verzögerungen im Vorfeld zu halten.

Von Heike Liesaus