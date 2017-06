Bad Düben. Die gemeinsame Aktion von LVZ und Sparkasse hat zwei Vereinen Hilfe gebracht, die es nicht auf das Siegertreppchen geschafft haben. Bekanntlich hatte das Evangelische Schulzentrum Bad Düben die 4000 Euro gewonnen. Insgesamt konnten sich sechs von 30 Vereine, die sich beworben hatten, über eine Geldzuwendung freuen – eine schwierige Entscheidung für die Jury.

Einen kleinen Zuschlag gab es jetzt noch. Ausgeschüttet wurden die Einnahmen aus dem Telefonvoting. Am Dienstag konnten Susanne Kerber und Kathrin Nagel vom Förderverein Grundschule Löbnitz sowie Christiane Otto und Nicole Oleszak vom Reit- und Voltigierverein Reibitz von Kerstin Friedrich, LVZ, der Dübener Sparkassen-Filialleiterin Silke Gans und Marcel Kollmann,Vertriebsdirektor Privatkunden, je 416,02 Euro entgegennehmen. Für die Löbnitzer ein wertvolles Geschenk. Auch wenn das große Ziel Grünes Klassenzimmer etwas hintenansteht: „Draus geworden ist eine Elterninitiative, die die Gestaltung des Schulhofes übernommen hat“, erzählt Kathrin Nagel. Dazu gehöre eine kleine Naschecke, Hochbeete wurden gestaltet.

Auch die Reibitzer verlieren ihr Ziel nicht aus den Augen: „Wir haben einen Zulauf an Kindern, brauchen dringend ein neues Pferd.“ Die Kosten dafür gehen aber schnell mal in den fünfstelligen Bereich, so Nicole Oleszak. Im November startet die nächste Angestupst-Aktion.

Von Kathrin Kabelitz