Löbnitz

Wiedersehensfreude, Umarmungen, fröhliche Gesichter: So beginnt die erste Chorprobe der Löbnitzer Kantorei im neuen Jahr. Das Ensemble hat seinen Weihnachtsmarathon nun fast geschafft. Ein Part fehlt noch: Das Dreikönigssingen in der katholischen Kirche des Heimatortes am Sonntag ab 16 Uhr. Die Zettel mit dem Programm werden für die Probe auf jeden Sängerstuhl gelegt. 19 Stücke will der Chor intonierten. Vom alten Choral aus dem Schlesischen „Transeamus“, der vom Entschluss der Hirten erzählt, nach Bethlehem zu wandern, bis hin zu „O, du fröhliche“, bei dem die Besucher, wie bei einigen anderen Lieder, mitsingen können.

Motetten und Gospel

Vor einem Vierteljahrhundert gab das Ensemble sein erstes Adventskonzert. Im Jahr zuvor trafen sich 14 Frauen im Turmzimmer der Evangelischen Kirche Löbnitz, die gern singen wollten, zum ersten Mal. Bald unterstützten sie die Gottesdienste musikalisch. Während anfangs meist Choräle und Volkslieder gesungen wurden, sind jetzt Kantaten, Motetten und Gospels im Repertoire.

Jeden Mittwoch um 19.30 Uhr ist Chorprobe im Gemeinderaum des evangelischen Pfarrhauses Löbnitz, Delitzscher Straße 3. Wer Freude am Singen hat, ist willkommen. Infos im Internet auf www.evangelische-kirchen-loebnitz.de

Von Heike Liesaus