Rackwitz

Er gehört zu Rackwitz. Seit 21 einhalb Jahren verkauft Bernd Irmer in seinem Laden an der Leipziger Straße Zeitungen, Lottoscheine und Bürobedarf. Nimmt Anzeigen und Post auf, wechselt die Batterien von Uhren und steht immer für einen Rat bereit. Anfang des kommenden Jahres ist Schluss. Der 65-Jährige geht in den Ruhestand. Die Suche nach einem Nachfolger blieb erfolglos.

Die schönsten Momente? Die Lotto-Gewinne!

Bernd Irmer hat den eher weichen Ausstieg gewählt. Fest steht, dass bis 31. Dezember das Geschäft wie gewohnt weiterläuft. Danach zieht er sich peu à peu zurück. Mit Jahreswechsel soll der Ausverkauf starten, ab 14. Januar wird es keine regelmäßigen Öffnungszeiten mehr geben. „Ich gehe davon aus, dass ich dann nur noch vormittags im Laden bin“, sagt Irmer. Bis Ende der zweiten Kalenderwoche sollen aber Zeitungsverkauf, LVZ-Post, ein weiterer Paketdienst und das Lotto-Geschäft im Angebot bleiben. „Damit noch alle Gewinne ausgezahlt werden können“, sagt Irmer und lacht ein bisschen. Der definitiv letzte Öffnungstag wird der 31. Januar sein.

Im Rückblick seien die Lotto-Gewinne seiner Kunden die schönsten Momente gewesen – zumindest von denen, die sie direkt bei ihm eingelöst haben. Einige seien zu ihm gekommen und sagten: Du, Bernd, ich habe gewonnen. „Man freut sich dann mit“, sagt Irmer.

Niemals geht man so ganz

Spaß habe es immer gemacht. Und so ganz vorbei ist es dann doch nicht: Den Bürobedarf möchte Bernd Irmer weiter anbieten. „Sollte jemand Hilfe bei Büromaterial, Drucksachen oder anderen Problemen benötigen“, sei er ab ersten Februar zu erreichen. Der tägliche Kontakt mit Menschen würde ihm sonst fehlen.

Die kleine Modelleisenbahn im Schaufenster ist nicht zu verkaufen, sagt Bernd Irmer. Er schließt mit Jahresanfang 2019 nach mehr als 21 Jahren sein Lotto-Laden an der Leipziger Straße in Rackwitz. Quelle: Mathias Schönknecht

Jetzt will er sich seinen zwei Hobbys widmen: dem Amateur-Funk und seiner Garteneisenbahn. „Die sind in den letzten Jahren fast eingeschlafen.“ Viele seiner Kunden fragten auch, was mit der kleinen Modellbahn, die zur Weihnachtszeit das Schaufenster ziert, passiert. „Unverkäuflich“, sagt Irmer. „Sie wird als letztes Einrichtungsstück abgebaut.“

Die LVZ-Post bleibt für den Brief- und Paketversendung in Rackwitz vertreten: Bei Simones bunter Blumenwelt an der Hauptstraße wird es weiterhin eine LVZ-Post-Annahmestelle geben. Im Penny-Markt ist die Servicestelle für den Briefmarkenverkauf geöffnet. Zudem stellt die LVZ drei Briefkästen in Rackwitz zur Verfügung.

Von Mathias Schönknecht