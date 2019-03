Delitzsch

Nach einem Vorfall auf dem Kinderspielplatz an der Blücherstraße am Oberen Bahnhof in Delitzsch ermittelt nun die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Am Dienstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, hatten drei Mädchen eine 13-Jährige erheblich verletzt, berichtete die Polizei. Die Mädchen – zwei 14- sowie eine 17-Jährige – hätten ihrem Opfer mehrfach auf den Kopf geschlagen. Das Kind erlitt vielfache Prellungen und musste medizinisch versorgt werden, so die Polizei weiter.

Von lvz