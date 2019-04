Delitzsch/Benndorf

Nein, sagt Maik Scheffler, Vorbehalte gegen seine Person habe es hier im Alten Lobertal nicht gegeben. Nein, keiner habe deshalb ein Problem mit ihm. Verstehen kann er die Frage. Natürlich.

Maik Scheffler. Es ist ein Name, den man auch gut vier Jahre nach seinem Ausstieg dort noch immer mit der NPD verbindet. Aus dem NPD-Führungskader Maik Scheffler wurde offiziell ein Aussteiger, der mittlerweile Schülern von seinem Wandel erzählt und als ein Parteiloser statt für die NPD im Delitzscher Stadtrat sitzt, dort aber meist aus terminlichen Gründen fehlt. Und vielleicht teils auch, weil er dieses Mandat über eine Partei und Weltanschauung errungen habe, welche er heute ablehne. Er ist sich bewusst, dass seine Person oft nicht losgelöst von dieser Vergangenheit betrachtet wird. Zwischen Gartenzwergen und Lauben scheint sie aber keine Rolle zu spielen.

Delitzscher Verband steht hinter dem Verein

Um diese Vergangenheit weiß man beim Kreisverband der Kleingärtner natürlich, stellt aber – für den Kreisverband ebenso natürlich – sein jetziges Wirken in den Vordergrund. Und das sei vorbildlich. Seit fast zwei Jahren ist Maik Scheffler der Vorsitzende der Kleingartenanlage Altes Lobertal. Zuvor war er schon ein Jahr stellvertretender Vereinsvorsitzender. Die Anlage liegt idyllisch und ein klein wenig versteckt am Rande des Delitzscher Ortsteils Benndorf, am Tor zur Goitzsche. Erst seit 2014 hat Maik Scheffler dort einen Garten. „Eigentlich wollte ich nur meine Ruhe“, schmunzelt der 44-Jährige wie so viele der anderen jungen und jüngeren Vorstände auch, die „eigentlich“ nur einen Kleingarten als Ausgleich und Erholung wollten und nun doch jede Menge Papierkram und mehr zu erledigen haben. Im Gebiet des Delitzscher Kreisverbandes der Kleingärtner hat ein Generationenwechsel stattgefunden. In vielen Anlagen wurden junge Leute die Vereinsvorsitzenden als die alten Chefs aus Alters- beziehungsweise Gesundheitsgründen nicht mehr so konnten wie sie vielleicht gerne gewollt hätten.

In diesem Garten hat es vor ein paar Jahren gebrannt. Seitdem steht er leer und zählt zu den wenigen nicht so schönen Ecken im Alten Lobertal. Quelle: Wolfgang Sens

Die Anlage unter Scheffler steht recht gut da. 121 Gärten groß ist das Alte Lobertal, belegt sind aber nicht alle der Gärten. 101 Pächter sind es, viele davon sind Ältere. Der Zusammenhalt ist gut. „Er ist sogar noch besser geworden“, sagt Konni Liebner vom Vorstand. Die 51-Jährige hat seit 2007 ihren Garten im Alten Lobertal. Zuletzt gab es mit einem streitlustigen Pächter immer wieder Streit, dieser verklagt jetzt den Kreisverband, weil er sich ungerecht behandelt fühlt. Auch überregional ging der Fall durch die Medien. Der Kleingartenverein fühlt sich dadurch in ein falsches Licht gerückt. Ein Gutes aber habe die Sache: „Wir sind noch enger zusammen gerückt, es gibt viel mehr Kommunikation“, sagt Konni Liebner.

Verein hat viel vor

Auch Vereinschef Maik Scheffler blickt lieber nach vorn als auf diese Vergangenheit. Und er blickt gerne auf das Positive. „Das sind nette, anständige und arbeitsame Leute“, lobt er beispielsweise ein Pächterpaar mit einem besonders schönen Garten. Das Bundeskleingartengesetz wird in der Anlage als wichtig erachtet. „Aber ich drangsaliere niemanden damit“, sagt Maik Scheffler, „wir wollen Anbau, aber wir messen nicht mit dem Zollstock nach.“ Er gehe nicht wie eine Dampfwalze durch die Anlage. Lieber bemüht sich der Vorstand um Projekte wie Wildwiesen und Insektenhotels, zudem will das Alte Lobertal mit Tafelgärten helfen.

Am Samstag, 27. April, ist ab 15 Uhr Frühlingsfest in der Anlage. Interessierte sind gerne willkommen, den Verein kennenzulernen.

Von Christine Jacob