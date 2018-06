Delitzsch

Ein renitenter 48 Jahre alter Mann hat Delitzscher Polizisten am Sonntagnachmittag über Stunden beschäftigt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten zunächst wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in die Monheimer Straße gerufen.

Auf Anweisung der Polizisten sollte der 48-Jährige den Ort des Geschehens verlassen. Zu diesem Zweck wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen. Nach anfänglichen Rangeleien mit den Beamten kam er diesem Verweis auch zunächst nach.

Schon kurze Zeit später sei der Mann allerdings wieder zurückgekommen, berichtete die Polizei weiter. Diesmal habe er eine Bierflasche in der Hand gehalten. Mit der Flasche habe er dann versucht, nach den Beamten zu schlagen.

Die Schläge konnten zwar abgewehrt werden, allerdings verletzte der 48-Jährige im Laufe des weiteren Geschehens einen Beamten leicht durch Tritte. Auf dem Weg in den Polizeigewahrsam habe er zudem die Beamten fortwährend beleidigt und versucht, sich selbst zu verletzen. Am Ende ordnete dann ein Richter eine Unterbringung bis zum Folgetag an.

Als Ergebnis stehen nun mehrere Strafanzeigen gegen den 48-Jährigen und eine Übernachtung im Polizeigewahrsam zu Buche.

Von kasto