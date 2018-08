Leipzig

Bei einem Unfall auf der Buchenwalder Straße in Rackwitz ist am Sonnabend ein 74 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Senior kurz vor 11 Uhr mit einem Pickup unterwegs, als er die Gewalt über das Fahrzeug verlor.

Der Wagen, so Polizeisprecherin Birgit Höhn, ist dann offenbar ins Schleudren geraten und auf die Seiten gekippt. Dabei sei der Fahrer aus dem Wagen geschleudert worden. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen habe ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik in Leipzig geflogen.

Am Unfallort und später auch in Medien machten angebliche Hinweise über eine mysteriöse Spurenlage die Runde. Demnach sollen die Bremsspuren auf der Straße nicht zum Unfallauto gepasst haben. Diese Spekulationen weist Höhn zurück. Ersthelfer hätten keine weiteren Personen oder Fahrzeuge gesehen. Eine Untersuchung durch Verkehrsexperten hätten zudem keine Hinweise auf weitere Beteiligte und ungeklärte Spuren ergeben, so die Polizeisprecherin.

Von mro