Delitzsch. Nach einem Überfall auf einen 35 Jahre alten Mann in Delitzsch sucht die Polizei nach Zeugen. Der Mann wollte am frühen Montagmorgen gegen 5.30 Uhr gerade zur Arbeit gehen. Er hatte dafür sein Auto in der Straße Am Schützenplatz geparkt und lief die letzten Meter zu Fuß, als ihn am Parkeingang ein unbekannter Mann überholte, ihm drohend ein Messer vorhielt und Geld verlangte. Wie die Polizei berichtete, habe der erschrockene Überfallene dem Unbekannten die Geldbörse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag und der EC-Karte übergeben. Der Täter sei daraufhin schnell verschwunden. Noch immer geschockt, lief das Opfer zur Arbeit, wo dann die Kollegen die Polizei alarmierten.

Der Überfallene schilderte den Täter wie folgt: etwa 1,90 Meter groß, kräftige muskulöse Gestalt, südländischer Typ mit leicht dunkler Hautfarbe und dunklen kurzen Haaren (an der Seite kurz, oben etwas länger). Er hatte braune Augen, leicht abstehende Ohren und ein gepflegtes Äußeres. Als Bekleidung trug er eine schwarz-blaue, schmal geschnittene Hose, eine schwarze Jacke, schwarze Sneakers ohne Schnürsenkel, eine schwarze Mütze und schwarze Handschuhe. Er sprach gebrochenes Deutsch mit nicht bestimmbarem Akzent.

Personen, die bei der Aufklärung der Tat helfen können, werden gebeten sich bei der Kriminalaußenstelle Torgau (Telefon 03421/756325) zu melden.

Von kasto