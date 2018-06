Delitzsch

„Unterwegs und überall“ sei er, sagt Manuel Andrack über sein aktuelles Projekt. Der Buchautor wandert und wandelt mit seiner Tour im Raiffeisen-Jahr 2018 nicht nur auf den Spuren des berühmten Genossenschaftsgründers, sondern auch auf den Spuren der Genossenschaften überhaupt. Da darf ein Besuch in Delitzsch nicht fehlen, immerhin gehört die hier von Hermann Schulze-Delitzsch geborene Genossenschaftsidee zum immateriellen Weltkulturerbe.

Genossenschaften bekannter machen

Herzlich willkommen geheißen wurde Andrack am Dienstagabend im Genossenschaftsmuseum in der Kreuzgasse, ließ sich dort von Kurator Philipp Bludovsky durch die Ausstellung führen. Es gehe bei der Tour auch darum, nicht nur Raiffeisen, sondern die Genossenschaftsidee als alternatives Wirtschaftsmodell bekannter zu machen, betonte der Wanderer. „Es geht auch darum, dass am Ende des Raiffeisen-Jahres im Dezember 2018 nicht wieder eine Decke auf das Thema kommt, sondern Genossenschaften und die Idee fortwirken“, so Manuel Andrack. Seit März ist er mit seinem Team unterwegs, hat – geschätzt – locker 10 000 Kilometer und 50 Stationen schon hinter sich. Die Tour endet demnächst. Auf www.raiffeisen-tour.de kann man Andracks Deutschlandreise verfolgen.

Besuch in Delitzsch - Raiffeisen-Tour 2018 Josef Zolk, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft, Axel Viehweger, Vorstand Deutsche Hermann-Schulze-Delitzsch-Gesellschaft und Manuel Andrack (von links) im Schulze-Delitzsch-Haus Quelle: Deutsche Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft/Juliane Herrmann

Von Christine Jacob