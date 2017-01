DELITZSCH. Es wird ein eher winterlich-tristes Bild sein, das der Delitzscher Wochenmarkt an diesem Dienstag bietet. Einerseits, weil Winter ist. Andererseits, weil der Markt seit Jahren schon auf den großen Durchbruch hin zu einem richtigen Frischemarkt wartet.

Alexander Lorenz, neuer Wirtschaftsförderer der Stadt, und Mitarbeiter Christian Maurer, bekannt und erfolgreich schon als Organisator von Advents- sowie Frühlings- und Genussmarkt, wollen es nun anpacken. Am 1. April, das ist ein Samstag, soll der Delitzscher Wochenmarkt in die Saison starten. Von 9 bis 13 Uhr sind die Händler bereit und soll an diesem Tag ein deutlich erweitertes Sortiment zum Wochenend-Einkauf auf den Delitzscher Markt locken. „Der Termin am Wochenende bietet auch Pendlern, die die regulären Markttage am Dienstag und Donnerstag nicht wahrnehmen können, die Möglichkeit, den Markt zu besuchen“, so die Hoffnung des Wirtschaftsförderers. Doch warum nur dieses eine Mal? Warum danach weiter wie gehabt? „Es ist ein Versuch“, sagt Alexander Lorenz, „wir wollen eruieren, ob der Samstag auch in Frage käme.“ Überzeugt die Zahl der Kunden, so könnte aus der vorerst auf Einmaligkeit hin geplanten Sache eine mit Wiederholungseffekt werden. Denn, das räumt auch der Mann im Rathaus ein, der Wochenmarkt jetzt ist eher eine publikumsarme Sache. Dienstag und Donnerstag kommen wenige und dann vor allem ältere Bürger, bis die Händler gegen eins schon wieder ihre Wagen fortfahren. Berufstätige schaffen es höchstens mal in ihrer Mittagspause, die vielen Pendler logischerweise gar nicht auf den Delitzscher Wochenmarkt. Noch dazu ist das Angbebot jetzt im Winter deutlich reduziert. Doch auch sonst schmeckt der Wirtschaftsförderung die Lage noch nicht, ist deutlich Luft nach oben. Perspektivisch sollen Pflanzen-, Obst- und Gemüsehändler zu den festen Größen auf dem Wochenmarkt zählen, dazu natürlich Bäcker, Fleischer und Fischhändler, Imbissangebote und mehr. Dafür dann weniger Textil- und Krimskramshändler.

Delitzscher Genussmarkt zieht um

„Der 1. April ist ein Testballon“, betont Alexander Lorenz. Einer, der auch dazu dienen soll, neue Händler an den Lober zu locken. Vorstöße in diese Richtung gibt es bereits seit dem vergangenen Spätsommer, da wurde das Angebot allmählich erweitert – viele der Händler ließen sich von der erfolgreichen Premiere des Frühlings- und Genussmarktes wenige Monate zuvor von der Loberstadt überzeugen. „Wenn sich der Delitzscher Markt beleben lässt, dann nur über einen Veranstaltungscharakter“, ist Alexander Lorenz überzeugt. Ein Eventcharakter sei auf Dauer tragfähiger, um mehr Leben auf das Areal zu bringen. Unter diesem Gesichtspunkt findet am Wochenende vom 6. und 7. Mai auch der zweite Frühlings- und Genussmarkt statt. Nach der Premiere 2016 auf dem Roßplatz ist der Umzug vor das Rathaus längst beschlossene Sache. Mehr als 60 Händler sorgen für eine enorme Angebotsvielfalt von Kunsthandwerk bis Genussstrecke.

Interessierte Händler, die am 1. April ihre Waren anbieten möchten, sollten sich unter der Rufnummer 034202 67108 oder mit einer E-Mail an christian.maurer@delitzsch.de melden.

Von Christine Jacob