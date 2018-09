Delitzsch

Wohlwollend könnte man es als Versuch der Stadtverwaltung abtun. Entgegen deren erster Pläne werden nun auch die Tagesmütter in Delitzsch mehr Geld bekommen. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend gegen den eigentlichen Verwaltungsvorschlag entschieden.

Tarif hat sich geändert

Ursprünglich sollte die Richtlinie für die Kindertagespflege dahingehend geändert werden, dass eine Dynamisierung der Bezüge für Tagesmütter in der neuen Fassung gestrichen wird. Aus Sicht der Stadt eine Kosteneinsparung: Immerhin hat es inzwischen einen neuen Tarifabschluss gegeben, nach dem rückwirkend zum 1. März 3,2 Prozent mehr für Erzieher und zum 1. April 2019 weitere 3,1 Prozent sowie zum 1. März 2020 nochmals 0,9 Prozent zu zahlen sind. Davon wollte man die Tagesmütter ausnehmen. Unter anderem wurde damit begründet, dass die Tagesmütter in Delitzsch im Vergleich zu anderen Kommunen im Landkreis Nordsachsen derzeit den höchsten Betrag für die Förderungsleistung bekommen.

Applaus von Tagesmüttern

Die Stadträte spielten nicht mit. „Die Tagesmütter retten uns“, argumentierte SPD-Fraktionsvize Rüdiger Kleinke. Ohne die 14 Frauen, die eine Kapazität von 70 Plätzen für Kleinkinder ausmachen, stünde die Stadt schlechter da, müsste sich nach Worten Kleinkes sogar auf Klagen gefasst machen, weil der Anspruch auf einen Betreuungsplatz nicht erfüllt werden könnte. Immerhin ist die Platznot in den Delitzscher Kitas nach wie vor groß, suchen manche Eltern lange und vergebens nach einem Platz. „Wir möchten, dass die Menschen, die uns helfen, auch anständig bezahlt werden“, so Rüdiger Kleinke. Die Tagesmütter müssten diese Dynamisierung wie sie nach Tarifabschluss im öffentlichen Dienst die anderen Erzieher erleben ebenfalls zugestanden bekommen, alles andere sei ein verheerendes Signal. So brachte die SPD einen Änderungsantrag ein. Einen solchen hatte auch die Linke bereits vorbereitet, schloss sich dem SPD-Vorschlag an. Letztlich folgten die Stadträte diesem Änderungsantrag mehrheitlich. Dafür gab es Applaus von den Tagesmüttern – sie waren in den Stadtrat gekommen, um die Entscheidung zu verfolgen.

Von Christine Jacob