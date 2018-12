Delitzsch

Das ist ein riesiges Geschenk: Mit ihren Spenden haben mehr als 500 Leser der LVZ Delitzsch-Eilenburg für Familie Oehlert ein dickes „Licht im Advent“ angezündet. Bereits vor einigen Tagen waren 17 633 Euro zusammengekommen. So viel wie noch nie bei dieser vorweihnachtlichen LVZ-Aktion dieser Zeitung.Inzwischen ist die Summe auf 20 028,17 Euro (Buchungstag 19.12.) angestiegen.Eine überwältigende Resonanz.

Das Geld soll für das Dach des Hauses der Familie Oehlert im Wiedemarer Ortsteil verwendet werden. Aber das alles ist nicht nur Geld, sondern auch Anteilnahme. Ehefrau Nadine Oehlert kann es kaum fassen: „Es haben ja nicht allein Leute gespendet, die wir kennen.“

Zusammenbruch auf der Baustelle

Familienvater Mike wollte das betagte Haus mit den Lehmwänden eigentlich selbst restaurieren, aber er war im Januar mit schweren Gehirnblutungen auf der Baustelle zusammengebrochen. Noch im Krankenhaus erlitt er zwei Schlaganfälle, lag im Koma. Der Weg der gesundheitlichen Rehabilitation war und ist mühsam. Er braucht weiterhin viel Zeit. Mike Oehlert wird sicher nie mehr so wie früher auf Baustellen arbeiten können. Doch von seinem Traum, dem Hausprojekt, hat sich die Familie nicht verabschiedet. Nun soll mit auf den barrierefreien Ausbau geachtet werden. Auch mit tatkräftiger Hilfe von Freunden soll es Schritt für Schritt vorangehen.

Material fürs Dach

Mike Oehlert, der selbst in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist, war auf solche Rekonstruktionen spezialisiert. „Sie haben schon viele solcher Sachen gemacht“, erzählt Mutter Renate. Aktuell herrscht Rohbauzustand. Das Dach ist eines der nächsten größeren Vorhaben. Für das Material, für Holz und Steine wurden mit Hilfe von „Licht im Advent“ Geld gesammelt.

Direkte Hilfe

„Das ist ein tolles Ergebnis. Das hatten wir so noch nicht. Damit kommt man sicher ein ganzes Stück weiter“, freute sich LVZ-Redaktionsleiter Frank Pfütze bei dem Treffen mit der Familie. „Es zeigt doch, dass es Bereitschaft gibt, etwas für andere zu tun, gerade wenn vor der eigenen Haustür Hilfe gebraucht wird. Und wir freuen uns, wenn wir ein Stück helfen können.“

Unterstützung für Spenden-Prozedur

Dabei war das Prozedere für die Spendenden dank zweier Partner erleichtert worden: Die Sparkasse Leipzig finanzierte den Druck der Überweisungsscheine, das Diakonische Werkes Delitzsch/ Eilenburg ist bereits seit Jahren Partner der „Licht im Advent“-Aktion bei der Abwicklung. Diakonie-Geschäftsführer Tobias Münscher-Paulig schloss sich dem Dank an die LVZ-Leser an. „Da bleibt einfach nur noch eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen.“

Große Freude

Die kann Mike Oehlert im Kreise der Familie verbringen, nachdem sein Leben im Januar am seidenen Faden hing. Er ist immer noch auf viel Hilfe angewiesen, Rollstuhl, Sprachtherapie gehören weiter zum Alltag. Einfache Worte kann er sprechen, einige Schritte in der Wohnung sind drin. Und er kann mit großem Lächeln Freude ausstrahlen.

Glattziegel im Schieferton

„Er freut sich aufs Haus, auch wenn es auf dem Land ist. Er will wirklich mit der Familie dort leben.“ Es wird zwischenzeitlich ein Umzug nötig. „Den will er eigentlich gar nicht“, erklären die Ehefrau und die Mutter unisono. Eine Werkbank soll auf dem Grundstück auf alle Fälle für ihn aufgebaut werden. Es werden sich schon Aufgaben für ihn finden. Das Hausprojekt begleitet er natürlich auch. Welche Ziegel aufs Dach sollen, hat er den Verwandten in den vergangenen Tagen schon im Katalog vorgeführt: „Glattziegel im Schieferton engobiert. Die sind wohl nicht ganz üblich für die Gegend, aber die wollte er schon immer“, sagt Renate Oehlert.

Von Heike Liesaus