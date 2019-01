Delitzsch

Gleich drei Verkehrsunfälle – alle mit glimpflichem Ausgang – haben sich innerhalb weniger Tage auf der Bundesstraße 184 zwischen Delitzsch und Leipzig ereignet. Am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr war die Fahrerin eines Hyundais in Richtung Leipzig unterwegs. In der Rechtskurve kurz vor dem Ortsteil Brodau kam die 21-Jährige mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und blieb erst auf dem Feld stehen. Dabei nahm sie einen Leitpfosten mit. Laut Polizei blieb die Fahrerin unverletzt, auch ihr Fahrzeug war weiterhin fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von 50 Euro.

Zwei Unfälle bereits am Freitag

Bereits am Freitag kam es zu zwei weiteren Unfällen auf der B 184: Ein Mitsubishi Colt war gegen 15.30 Uhr ebenfalls in Richtung Leipzig in derselben Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Auch hier landete der PKW auf dem Feld. Der Fahrer blieb unverletzt. In der Folge kam es Polizeiangaben zufolge zu einem Auffahrunfall zwischen einem Volvo und einem Seat, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Neben der Feuerwehr Selben/Zschepen, die die durch den Auffahrunfall entstandene Ölspur beseitigte, war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, insbesondere die Geschwindigkeit den aktuellen Witterungsbedingungen anzupassen.

