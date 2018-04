Mehrere Verletzte bei Unfall auf Delitzscher Umgehungsstraße

Delitzsch/Döbernitz. Ein schwerer Unfall ereignete sich am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr am Ortsrand von Delitzsch. Am Abzweig der Umgehungsstraße zum Döbernitzer Kartoffelhof waren zwei Pkw miteinander kollidiert. Es wurden nach ersten Polizeiangaben drei Menschen verletzt, einer davon nach ersten Erkenntnissen „nur“ leicht.

BMW und VW kollidieren

Ein älteres Ehepaar wollte mit seinem VW von der Straße Am Kartoffelhof aus Richtung Döbernitz kommend geradeaus weiter zum Hofladen fahren, um dort einzukaufen. Ein aus Richtung Leipzig kommender BMW auf der vorfahrtsberechtigten K 7442 kollidierte aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache mit dem VW. Der BMW überschlug sich infolge der Kollision und blieb schließlich auf dem Dach auf einem angrenzenden Feld liegen. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt, die Seniorin, die Beifahrerin im VW war, nach ersten Erkenntnissen schwer – alle Unfallbeteiligten waren aber ansprechbar.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am 6. April auf der Umgehungsstraße nahe Delitzsch am Kartoffelhof. Zur Bildergalerie

Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden, die Sperrung konnte aber schnell wieder aufgehoben werden. Neben Rettungsdienst und Polizei musste auch die Feuerwehr alarmiert werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

Von cj