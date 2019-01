Delitzsch

Die Meinung aller Delitzscher ist gefragt: Die Stadtverwaltung und die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft haben in der zurückliegenden Woche in einem öffentlichen Gesprächsdialog im Bürgerhaus über den Zwischenstand zum integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Insek) informiert. Dabei wurden die Stärken und Schwächen sowie Chancen Delitzschs aufgezeigt. Auf der Website der Stadt (www.delitzsch.de) kann der Zwischenstand zu den Handlungsfeldern Städtebau, Infrastruktur, Wirtschaft, Freizeit, Klima und Daseinsvorsorge ab sofort abgerufen werden. Anregungen zur Frage „Wohin soll sich Delitzsch in den nächsten Jahrzehnten entwickeln?“ können Bürger bis zum 15. Februar via Email an Bauamtsleiter Karl-Heinz Koch unter karl-heinz.koch@delitzsch.de richten.

Seit 2017 führte die Stadtverwaltung Bevölkerungsbefragungen on- und offline durch und holte sich Impulse durch Fachhochschul-Studenten aus Erfurt.

Von mhs