MelanKomiker feiert in Delitzsch 20. Bühnenjubiläum

Delitzsch. Über drei Abende hinweg feierte das Liederkabarett „Die MelanKomiker“ am Wochenende 20. Geburtstag. Nach zwei Jahren Pause schafften es Jürgen Denkewitz und Waldemar Rösler, dreimal das Markt Zwanzig auf zwei Etagen zu füllen. Eine Serie, an die sich bisher noch kein Künstler in Delitzsch wagte. Doch das Duo schaffte es mit dem Programm „Begnadete Beglücker“, dem Publikum viele herzhafte Lacher und Jubelrufe zu entlocken. Die auf der Gitarre, Mandoline oder dem Akkordeon begleiteten Lieder hatten ihren eigenen Witz und Charme und luden zum Mitsingen ein.

Die MelanKomiker gaben ein Best of aus ihren sieben bisherigen Programmen und unterhielten die Gäste mehr als zwei Stunden lang mit Titeln wie „Madeleine“ und „Hummelhonig“. Auch Anekdoten aus dem Leben der beiden Ur-Delitzscher erheiterten den Saal. Vorerst war dies der letzte Auftritt in Delitzsch, aber einmal im Monat ist das Duo im Palmengarten in Leipzig zu sehen.

Von Alexander Prautzsch