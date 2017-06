Am 26. Juni begannen die Sommerferien. Für Schulabgänger beginnt mit ihnen ein neuer Lebensabschnitt. „Ab jetzt werden die Karten neu gemischt“, sagt die Delitzscherin Melissa Kolbe. Die stehen für die 19-Jährige gut: Am Beruflichen Schulzentrums erreichte sie im Abitur die Note 1,0 – als einzige in Delitzsch in diesem Jahr.