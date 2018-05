Über 100 Märkte und Mitarbeiter bundesweit haben an dem Wettbewerb Bester Mitarbeiter teilgenommen. Peggy Feig schaffte es gleich unter die Top 12. In der Hauptrunde der Entscheidung hatten die Kunden das Sagen. Sie konnten ihre Stimme für ihren Kandidaten abgeben. Danach belegt die Delitzscherin Platz sechs und will im kommenden Jahr erneut antreten.