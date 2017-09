Mieter können beim Strompreis sparen: Stadtwerke Delitzsch stellen Mini-Kraftwerk vor

In der Eilenburger Chaussee in Delitzsch sind zwei moderne Wohnhäuser entstanden. Mittlerweile sind die insgesamt 54 Wohnungen bezogen, das Bauvorhaben bis auf Restarbeiten an den Grünflächen abgeschlossen. Am Donnerstag hatten der Bauherr und die Stadtwerke Delitzsch, die die Blöcke mit Strom und Wärme versorgen, zu einem Mieterfest eingeladen.