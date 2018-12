Delitzsch

Jeweils mindestens 40 Millionen Euro. So schwer ist der Doppel-Haushalt der Jahre 2019 und 2020 für Delitzsch. Das Papier ist am Donnerstagabend vom Stadtrat beschlossen worden, Gegenstimmen und eine Enthaltung kamen von der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft.

Investitionen in Kitas

Neben den pflichtgemäßen Aufgaben setzt Delitzsch damit in den kommenden Jahren wichtige Investitionen um. 2019 werden insgesamt 7,5 Millionen Euro investiert, 2020 sind es 5,1 Millionen Euro. 2019 landen damit allein 3,6 Millionen Euro im Bereich Kitas, 1,5 Millionen Euro werden in Infrastruktur und 2,4 Millionen Euro in die Feuerwehr sowie das Projekt Stadtgrün investiert. Im Projekt Stadtgrün geht es neben der Wallgraben-Sanierung um Blüh- und Erholungsflächen im Delitzscher Norden und damit ein Areal von mehr als 60 Hektar. 2020 werden von den 5,1 Millionen an Investitionsmitteln nochmals 1,7 Millionen Euro im Bereich Schulen und Kitas, 1 Million in Infrastruktur und 2,4 Millionen in Feuerwehr und Stadtgrün gesteckt.

Kurze Beine, hohe Summen

Neben dem neuen Hort Loberaue, der bereits im Spätsommer fertiggestellt werden soll und 300 Kindern Platz bietet, sind es in den nächsten zwei Jahren vor allem Kindergärten, die finanziell im Mittelpunkt stehen. So steht die Dachsanierung der Kita Landmäuse im Ortsteil Döbernitz an und auch die Sanierung der Kita Regenbogen ist ein großes Projekt, insgesamt legt die Stadt viel Wert auf die Kindertagesstätten. Allein die Sanierung der Regenbogen-Kita im Norden wird am Ende mit mehr als 2 Millionen Euro zu Buche schlagen. Der Hort Loberaue kostet etwa 1,4 Millionen Euro. „Je kürzer die Beine, desto höher die Investitionen“, umschreibt es Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Zudem soll aber auch die Sanierung des Friedhofsgebäudes und der Außenanlagen auf dem Friedhofsgelände vorangebracht werden.

Bad und Schule im Blick

Auch die mittelfristige Finanzplanung steht schon, womit der Blick die nächsten fünf Jahre voraus reicht. Darin sind unter anderem die Kosten für die Artur-Becker-Oberschule – hier ist noch nicht zwischen Neubau oder Sanierung entschieden – und natürlich die Finanzen für das neue Stadtbad eingeplant. Den Beschluss dazu hatte der Stadtrat Ende November gefasst, verbunden mit der Maßgabe, dass der Bau Kosten von 16 Millionen Euro nicht überschreitet. Für die Artur-Becker-Schule muss von Mindestkosten von 6 Millionen Euro ausgegangen werden.

Freiwilliger Bereich ist zu leisten

Freiwilligen Einrichtungen der Stadt Delitzsch und was sie an Zuschuss kosten. Quelle: wsens

Eine besondere Herausforderung ist und bleibt der sogenannte freiwillige Bereich. Einrichtungen wie Tiergarten, Bibliothek oder Freibad muss die Stadt nicht als Pflichtaufgabe erfüllen, Delitzsch leistet sich diese Einrichtungen dennoch. Über 1 Million Euro an Zuschüssen fließt jährlich in die großen Vier von Zoo, Bad, Museum und Bibliothek.

„Gestalten statt verwalten“

Dem nun beschlossenen Haushalt könne man die Überschrift „Gestalten statt verwalten“ geben, resümiert CDU-Fraktionschef Mathias Plath. Die Schwerpunkte seien richtig gesetzt und der Haushalt ausgewogen. Auch Linken-Fraktionschefin Heike Haase lobt den Haushalt. Positiv sei, dass ein großer Teil der Investitionen in den sozialen Bereich fließe – mit Baumaßnahmen allein sei es aber nicht getan. SPD-Fraktionsvize Rüdiger Kleinke betonte in seiner kurzen Haushaltsrede nur: „Der Haushalt ist gut, weil er sozial ist.“ Die Freie Wählergemeinschaft hielt keine explizite Haushaltsrede, sondern äußerte sich zu ihren Anträgen wie dem auf bessere Beleuchtung des Flämingstaler Wegs. Der Antrag wurde vom Rest des Stadtrats allerdings abgelehnt.

Von Christine Jacob