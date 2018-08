Rackwitz

Einen Lehrer habe er jetzt schon eingestellt, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bei seinem Besuch am Montag am Schladitzer See. Kretschmer war während eines Rundgangs mit Landrat Kai Emanuel (parteilos)t mit einer Gruppe Studierender der Universität Leipzig ins Gespräch gekommen. Nachdem die Sportstudenten erklärten, was genau im Fachgebiet Wasserfahrsport vermittelt wird, fragte Lehramtsstudent Alexander Ruhnau kurzerhand nach einer Einstellungsgarantie. Kretschmer willigte ein und gab seine Hand drauf. Der 22-Jährige solle nun zu Ende studieren und sich danach bei ihm melden.

Kritik an lange Genehmigungsfristen

Ministerpräsident Michael Kretschmer im Gespräch mit Akteuren vor Ort. Quelle: Wolfgang Sens

Zuvor informierte All-On-Sea-Geschäftsführer Michael Glaser über den erfolgreichen Aufbau des Freizeit- und Wassersportzentrums im Taugebaurestloch. Glaser ging dabei aber auch auf die noch bevorstehenden Herausforderungen ein. Er gab Kretschmer besonders die teils unbefriedigende Länge der Genehmigungsfristen für den Wassersport und die weitere infrastrukturelle Erschließung des Sees mit auf den Weg.

Bitten an Regierungschef

Ihm zur Seite standen der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) und Gemeinderat Edmund Boegel (CDU). Sie berichteten von der Entwicklung der Gemeinde und stellten gleichzeitig einige Bitten an den sächsischen Regierungschef.

Wenn Michael Kretschmer nun Leuten zeigen wolle, wo die Tagebausanierung gut geklappt hat, bringe er sie an den Schladitzer See. Im Anschluss machte sich der Ministerpräsident auf den Weg nach Eilenburg. Dort besuchte er das Unternehmen für Anlagentechnik Ebawe. Am Abend lud Kretschmer im Eilenburger Bürgerhaus zum „Sachsengespräch“.

Von Mathias Schönknecht