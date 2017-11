Mit Einspruch Geldstrafe reduziert

Eilenburg. Robert K. (Name geändert) ging kürzlich gegen einen Strafbefehl des Amtsgerichts Eilenburg in Einspruch. Der war dem Delitzscher zugestellt worden, weil er Mitte diesen Jahres von einem Betriebsgelände in der Dübener Straße einen Rasenmähroboter einschließlich Ladestation gestohlen haben soll. Allerdings war sich die Staatsanwaltschaft auch noch nicht gänzlich sicher, ob Robert K. die Maschine selbst gestohlen hat oder das gestohlene Gerät von jemanden erworben hatte, obgleich er wusste, dass es gestohlen worden war. Auch eine dritte Variante wurde nicht ausgeschlossen. Robert K. hat den Roboter einfach nur unterschlagen, also in Besitz genommen, ohne irgendwo einbrechen zu müssen. Eines war zumindest unbestritten: Robert K. gab sich als Besitzer des automatischen Rasenmähers aus, obgleich er es nicht wahr.

Angeklagter erscheint nicht

Für die Staatsanwaltschaft war damit klar, dass der Delitzscher dafür bestraft werden muss. Sie beantragte beim Amtsgericht einen Strafbefehl in Höhe von 60 Tagessätzen zu je 30 Euro, gleich 1800 Euro. Obgleich Robert K. in Einspruch ging, erschien er nicht zur Hauptverhandlung. Auch Rechtsanwalt Enrico Nuckelt wusste sich das Fernbleiben seines Mandanten nicht zu erklären. Er hatte ihn mehrfach über Telefon zu erreichen versucht. Vergebens. Selbst nach einer 15-minütigen Unterbrechung der Verhandlung erschien Robert K. nicht, sodass ohne ihn verhandelt wurde. Eine entsprechende Vollmacht, dass der Rechtsanwalt ihn auch in Abwesenheit vertreten darf, konnte bei Gericht vorgelegt werden.

Tagessatzhöhe zu hoch

Rechtsanwalt Nuckelt machte deutlich, dass sich der Einspruch seines Mandanten lediglich auf die Höhe des Tagessatzes beziehe. Zum Sachverhalt selbst wurden keine Aussagen getroffen. Das hieß, der Angeklagte räumte, auch wenn er selbst nicht anwesend war, die Richtigkeit der Vorhaltungen der Staatsanwaltschaft ein. Die Tagessatzhöhe eines Strafbefehls richtet sich stets nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters.

Nettoeinkommen entscheidend

In der Regel werde das Nettoeinkommen zugrunde gelegt. Dieser Betrag werden dann durch 30 (Tage) geteilt. Daraus ergibt sich dann die Höhe des Tagessatzes. Die Staatsanwaltschaft ging offenbar bei der Berechnung der Tagessatzhöhe von einem anderen Nettoeinkommen aus, als es jetzt bekannt geworden war. „Robert K. ist Arbeitslosengeld-II-Empfänger“, erklärte Enrico Nuckelt. Demnach betrage die Tagessatzhöhe 13 Euro und nicht 30. Staatsanwaltschaft und Gericht folgten der Argumentation. Die Geldstrafe wurde auf 780 Euro reduziert.

Von Ditmar Wohlgemuth