Delitzsch

Erst Moderatorin, dann Yoga-Lehrerin und nun ist Katrin Huß noch unter die Buch-Autoren gegangen. „Die traut sich was“ – warum ihr 314-seitiges Werk nicht allein deshalb diesen Titel trägt, erfuhren die Besucher des Lesestübchens bei den Schenkenberger Landfrauen. Diese Nachmittage sind generell gut besucht. Aber als die einstige Delitzscherin ihr Buch vorstellte, bliebt gar kein Platz mehr frei. Dabei wollte sie gar vorlesen. „Ich erzähle das mal lieber. Ich glaube, das kann ich am besten“, erklärte die 49-Jährige. Nicht nur das. Es gab auch kurze Filmausschnitte: Moderieren beim Wallrunning, also beim Laufen an einer senkrechten Mauer, Erklimmen des Kilimandscharo, Tandem-Bungee-Sprung, Mama-Loo-Song mit Kolleginnen für den Muttertag.

Trau Dich nachhaltig

Sie ist immer ein Stück weiter gegangen, hat in ihrer Fernseh-Karriere tausende Gäste interviewt. Wobei kurze Momente der Überwindung für sie gar nicht zu nachhaltigen Trau-Dich-Stücken gehörten, sondern eher die Wanderung auf dem Jacobsweg und natürlich die Lösung aus dem Fernseh-Betrieb nach 18 Jahren bei der Sendung „MDR um 4“. In Schenkenberg gab’s Riesenapplaus. Am 30. Januar wird Katrin Huß im größeren Rahmen im Markt Zwanzig zu Gast sein.

Von Heike Liesaus